Erstmals seit mehreren Jahren schickte RTLzwei den "Trödeltrupp" am Dienstag mal wieder in die Primetime. Als Erfolg erwies sich die Ausstrahlung zur besten Sendezeit allerdings nicht - insbesondere in der Zielgruppe lief es ziemlich schwach. Von den insgesamt 660.000 Zuschauerinnen und Zuschauern waren nur 150.000 im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Der Zielgruppen-Marktanteil lag daher bei lediglich 2,4 und somit deutlich unterhalb des Senderschnitts von RTLzwei.

Auch das anschließende Special "Der Trödeltrupp - Fundstücke" erwies sich mit nur 3,7 Prozent beim jungen Publikum nicht gerade als Erfolg. Dabei hätte es durchaus die Chance auf einen Erfolg gegeben, denn mit stundenlangen Wiederholungen der Dokusoap erreichte RTLzwei am Dienstag bis zu 830.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit Blick auf die Gesamt-Reichweite war der Sender mit der Sonderprogrammierung also deutlich erfolgreicher als an gewöhnlichen Werktagen. Und doch ging RTLzwei mit einem Tagesmarktanteil von nur 3,6 Prozent in der Zielgruppe als Schlusslicht der acht großen Sender hervor.

Kabel Eins setzte an Allerheiligen ebenfalls auf ein verändertes Tagesprogramm und erreichte dank Bud Spencer und Terence Hill schon zur Mittagszeit über eine halbe Million Menschen. So brachte es der Film-Klassiker "Zwei wie Pech und Schwefel" ab 13:18 Uhr auf 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie starke 8,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe "Vier Fäuste für ein Halleluja" noch 6,6 Prozent erzielte. Ab 18:00 Uhr war dann auch "Zwei Asse trumpfen auf" mit 790.000 Personen und 6,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ein Erfolg für Kabel Eins.

Gute Reichweiten gab es unterdessen auch für den Spartensender Sat.1 Gold, der tagsüber stundenlang auf "K11 - Kommissare im Einsatz" setzte und damit bis zu 660.000 Menschen unterhielt. Der Tagesmarktanteil von Sat.1 Gold belief sich letztlich beim Gesamtpublikum auf sehr gute 2,8 Prozent. Ungewöhnlich stark war auch 3sat, das mit dem Klassiker "Mord im Orient-Express" um 20:15 Uhr auf 1,10 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 4,1 Prozent kam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV