Für den 1. FC Köln ging es am Donnerstagabend um den Verbleib in der Europa Conference League: Ein Sieg gegen Nizza hätte bedeutet, im internationalen Geschäft überwintern zu können - alles andere reichte nicht. Nachdem man schnell in Rückstand geraten war, entwickelte sich in der zweiten Hälfte dann durch eine schnelle Aufholjagd doch noch eine spannende Partie, bei der es letztlich allerdings nur zu einem Unentschieden reichte. Damit war es der vorerst letzte Auftritt des 1. FC Köln auf internationalem Parkett - der RTL aber immerhin nochmal gute Quoten bescherte.

So verfolgten die erste Halbzeit im Schnitt 2,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was beim Gesamtpublikum 10,8 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es für 11,4 Prozent. Zur zweiten Hälfte zog die Gesamt-Reichweite dann noch deutlich auf 3,25 Millionen an, in der Spitze waren es RTL-Angaben zufolge 3,83 Millionen, die vor de Bildschirm mitfieberten. Das ließ die Marktanteile während der zweiten 45 Minuten auf 15,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 13,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigen.

Bei der Highlight-Sendung nach 23 Uhr waren noch 1,15 Millionen Personen vor dem Bildschirm mit dabei, der Marktanteil sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 9,1 Prozent. Vor allem vor dem Anpfiff des Spiels tat RTL zudem wieder gut daran, die Vorberichterstattung zugunsten eines "RTL aktuell Spezial" zu verkürzen. Denn während die Sondersendung zum Thema "Flucht vor Putins Bomben - Wie können wir in Deutschland helfen?" noch 2,22 Millionen Menschen erreichte und auch bei den 14- bis 49-Jährigen gute 11,9 Prozent Marktanteil erzielte, blieb die Fußball-Vorberichterstattung ab 20:30 Uhr dann zunächst bei einer Gesamt-Reichweite von 1,68 Millionen und nur 8,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen.

Gute Nachrichten kommen für RTL zudem wieder aus dem Nachmittag: "Barbara Salesch - Das Strafgericht" erzielte mit 13,3 Prozent ihren bislang besten Zielgruppen-Marktanteil seit dem Wechsel auf den Nachmittags-Sendeplatz. Und nachdem Ulrich Wetzel am Mittwoch erstmals überhaupt einen zweistelligen Wert bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte, reichte es am Donnerstag erneut für 10,6 Prozent Marktanteil. Insgesamt sahen hier 0,89 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, Barbara Salesch erreichte zuvor 0,67 Millionen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV