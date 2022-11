am 05.11.2022 - 09:09 Uhr

Kaum hat Jan Böhmermann seinen Vertrag mit dem ZDF verlängert, da widmete der Satiriker am Freitagabend eine ganze Sendung dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wie gut das im Sender ankam, ist unklar - beim Publikum stieß das "ZDF Magazin Royale" jedoch auf großes Interesse, wie die Quoten am Tag nach der Ausstrahlung zeigen. Erstmals seit April lockte die Show am späten Abend mehr als zwei Millionen Menschen vor den Fernseher: Durchschnittlich 2,03 Millionen schalteten ein und sorgten somit für einen guten Marktanteil von 12,0 Prozent.

Doch vor allem beim jungen Publikum präsentierte sich Böhmermann in Top-Form: Dort trieben 820.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren den Marktanteil sogar auf 20,2 Prozent. Nur eine Ausgabe - ausgestrahlt fast genau vor einem Jahr - lief, gemessen an den vorläufig gewichteten Quoten, noch stärker. Tatsächlich dürfte es noch einen kräftigen Nachschlag geben, weil das "ZDF Magazin Royale" für gewöhnlich zu den größten Gewinnern bei der zeitversetzten Nutzung zählt. Zum Vergleich: Die Ausgabe der Vorwoche konnte ihren Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nachträglich noch um über zehn Prozentpunkte steigern (DWDL.de berichtete).

Punkten konnte das ZDF am Freitag aber auch abseits von Jan Böhmermann: So erreichte schon die "heute-show" im Vorfeld einen hervorragenden Marktanteil von 20,7 Prozent beim jungen Publikum. Mit 1,02 Millionen 14- bis 49-Jährigen war die Nachrichten-Satire mit Oliver Welke außerdem die meistgesehene Sendung des Tages in dieser Gruppe. Insgesamt schalteten im Schnitt 3,86 Millionen Menschen ein. Um 20:15 Uhr holte zudem schon "Jenseits der Spree" mit 5,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern den Gesamt-Sieg. Bei den Jüngeren markierte die Krimiserie zugleich mit 9,2 Prozent Marktanteil einen neuen Rekord.

Im Ersten kam der Spielfilm "Meine Mutter raubt die Braut" dagegen nicht über 3,37 Millionen Personen und 12,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum hinaus. Die Fußball-Serie "Das Netz - Spiel am Abgrund" verlor im weiteren Verlauf des Abends zudem abermals an Reichweite, nachdem es schon am Donnerstag nicht berauschend aussah. 1,39 Millionen Menschen waren ab 21:45 Uhr dabei, eine weitere Folge kam nicht über 1,22 Millionen hinaus. Schon beim Gesamtpublikum reichte das nur für Marktanteile um sechs Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen erwies sich "Das Netz" mit Werten von 2,5 und 1,6 Prozent sogar als Total-Ausfall.

