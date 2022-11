Die neu aufgelegten Gerichtsshows finden bei RTL im Nachmittagsprogramm immer mehr Fans. Und so gab es für den Kölner Sender am Freitag gleich zwei Rekorde zu vermelden: Während "Barbara Salesch - Das Strafgericht" um 15:00 Uhr bereits auf 820.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kam und damit so viele Menschen erreichte wie noch nie seit ihrem TV-Comeback, steigerte ihr Kollege Ulrich Wetzel die Reichweite seines "Strafgerichts" danach sogar auf 1,13 Millionen. Der Gesamt-Marktanteil von RTL lag damit um 16:00 Uhr bei sehr guten 9,7 Prozent - das hat man in Köln lange nicht mehr um diese Zeit gesehen.

Bemerkenswert: Seit dem Start gelang es Wetzel, seine Reichweite mehr als zu verdoppeln. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass es in der Zielgruppe nicht ganz so berauschend aussieht. Mit 160.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren blieb "Ulrich Wetzel - Das Strafgericht" hier bei nur 7,4 Prozent Marktanteil hängen. Barbara Salesch machte ihre Sache zuvor mit 10,7 Prozent noch deutlich besser. Fraglich ist jedoch, wie sehr der Fokus in der Daytime überhaupt noch auf das jüngere Publikum gerichtet sein muss, schließlich sind die Reichweiten in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen zu diesem Zeitpunkt des Tages inzwischen ohnehin überschaubar geworden.

Zuschauer-Trend: Ulrich Wetzel - Das Strafgericht Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Leichtes Durchatmen ist indes auch in Sat.1 angesagt - wenngleich man gespannt sein darf, wie sich die Quoten ab der kommenden Woche nach der erneuten Programmumstellung sortieren werden. In den vergangenen drei Tagen sah es um 16:00 Uhr für "Britt - Der Talk" jedenfalls ein wenig besser aus. So erzielte die Show am Mittwoch immerhin 5,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, am Freitag waren 5,0 Prozent drin. Mit insgesamt 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ist die Gesamt-Reichweite von "Britt" aber weiter sehr niedrig. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gab es jedoch von der Wiederholung im Vormittagsprogramm, die nach dem "Frühstücksfernsehen" mit 10,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte.

Am Vorabend bröckelten die Quoten nach "Britt" dagegen einmal mehr: So enttäuschte "Lenßen übernimmt" mit Marktanteilen von 3,7 und 4,5 Prozent, ehe sich "Doppelt kocht besser" mit 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie dürftigen 3,1 Prozent Marktanteil endgültig verabschiedete. "Mein Mann kann" brachte es um 19:00 Uhr schließlich noch auf 3,7 Prozent. Besser sah es für Sat.1 hingegen ab 14:00 Uhr aus, wo "Auf Streife" und die "Klinik am Südring" zumindest auf mehr als sieben Prozent Marktanteil kamen. Einige wechselten danach wohl zur "Südklinik am Ring", die die Woche bei RTLzwei durch 220.000 Fans und 4,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe mit neuen Bestwerten beschloss.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV