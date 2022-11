"Bauer sucht Frau" bleibt in der mittlerweile 18. Staffel zwar ein Stück hinter den Erfolgen der vergangenen Jahre zurück, führte RTL aber auch an diesem Montagabend wieder zur ungefährdeten Marktführung bei den 14- bis 49-Jährigen. So kletterte der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe nach der schwächeren Vorwoche wieder auf 14,8 Prozent. Zudem gehört "Bauer sucht Frau" zu den Formaten mit der höchsten Gesamt-Reichweite im RTL-Programm: 3,92 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatten eingeschaltet, was auch beim Gesamtpublikum starken 14,1 Prozent Marktanteil entsprach.

ProSieben zeigte um 20:15 Uhr die Reportage "ProSieben Thema: Das Milliardenspiel. Die verkaufte WM" und erreichte damit beim jüngeren Publikum solide 8,0 Prozent Marktanteil bei einer allerdings ziemlich übersichtlichen Gesamt-Reichweite von im Schnitt nur 730.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Danach schlossen sich zwei Ausgaben von "Galileo Plus" an. Zunächst ging es um "Katar - Dubai 2.0?", was den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schon leicht auf 8,3 Prozent steigen ließ.

Als dann ab 22:35 Uhr das Thema "Megacity Tokio - Leben in der größten Stadt der Welt" auf dem Program stand, kletterte der Marktanteil weiter auf starke 12,0 Prozent. Zu diesem Zeitpunkt zog ProSieben auch an RTL vorbei, wo das Magazin "Extra" nicht über 8,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam, nachdem "RTL direkt" zuvor noch 10,7 Prozent erreicht hatte.

ProSieben sortierte sich am Montagabend in jedem Fall wieder vor Vox ein, wo das Mälzer-Format "Zum Schwarzwälder Hirsch" den starken Aufschwung der Vorwoche zwar nicht bestätigen konnte, mit 7,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber trotzdem noch auf einem ordentlichen Niveau lag. Tatsächlich sahen gar nicht erheblich weniger zu als eine Woche zuvor, als noch 10 Prozent Marktanteil erzielt worden waren - allerdings lag damals die gesamte TV-Nutzung erheblich niedriger. Insgesamt hatten diesmal 1,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet.

RTLzwei muss sich am Montagabend derzeit mit Wiederholungen der "Geissens" behelfen, die mit Marktanteilen von 2,9 und 3,4 Prozent in der Zielgruppe allerdings wenig gefragt waren. Da sah es für Kabel Eins schon deutlich besser aus, wo der Film "Iron Man" sehr gute 6,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, ehe "Robocop" noch 5,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe erreichte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV