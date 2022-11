Eine Kooperation mit Sky machte es möglich, dass Sat.1 am Dienstagabend das Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Bayern München und Werder Bremer zeigen konnte - was dem Sender spürbar bessere Quoten einbrachte als die sonst üblichen Krimis. Dabei ging der Fußball-Abend zunächst schleppend los: Wohl auch wegen des fehlenden Rückenwinds aus dem Vorabend verzeichnete die Vorberichterstattung ab 20:00 Uhr zunächst nur 1,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und einen Marktanteil von 4,8 Prozent in der Zielgruppe.

Mit Beginn des Spiels waren die Fans jedoch zur Stelle: 2,79 Millionen Menschen sahen die erste Halbzeit, darunter 860.000 zwischen 14 und 49 Jahren. Der Zielgruppen-Marktanteil lag bei 11,8 Prozent und damit deutlich über dem Senderschnitt. Und obwohl die Partie schon früh entschieden war, ging es in der zweiten Hälfte noch weiter nach oben: Ab 21:31 Uhr lag der Marktanteil in der Zielgruppe sogar bei 14,2 Prozent. Insgesamt sorgten 3,22 Millionen Fans für 12,4 Prozent.

Die Free-TV-Übertragung dürfte wohl auch zulasten von Sky gegangen sein, wo Einzelspiele und Konferenz aber dennoch gute 5,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchten. Insgesamt erreichte der Pay-TV-Sender am Dienstagabend im Schnitt 790.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das bereits um 18:30 Uhr angepfiffene Spiel zwischen Wolfsburg und Dortmund lockte zudem im Schnitt 670.000 Fußball-Fans zu Sky und bescherte dem Sender einen überzeugenden Marktanteil von 6,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Dank der Bundesliga lag der Tagesmarktanteil von Sky übrigens bei 4,4 Prozent, Sat.1 belegte mit 7,6 Prozent den dritten Rang in der Zielgruppe. Dass es nicht mehr wurde, liegt vor allem an der schwachen Performance am Vorabend: So fiel "Britt - Der Talk" um 17:30 Uhr mit gerade mal 1,4 Prozent Marktanteil auf einen neuen Tiefstwert. "Mein Mann kann" machte seine Sache danach zwar besser als am Vortag, war mit 2,4 Prozent aber erneut weit von einem Erfolg entfernt. Und auch "Lenßen übernimmt" enttäuschte danach mit Werten von 2,7 und 2,4 Prozent komplett.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV