am 09.11.2022 - 09:01 Uhr

Auch wenn Sat.1 am Dienstagabend dank der Bundesliga deutlich stärker war als gewöhnlich, zeigten sich ProSieben und RTL unbeeindruckt. So erreichte "Joko & Klaas gegen ProSieben" mit 1,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar eine leicht höhere Gesamt-Reichweite als vor einer Woche, in der Zielgruppe fuhr die Spielshow mit 990.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren sowie starken 16,1 Prozent zudem erneut die Marktführerschaft ein. "Late Night Berlin" schaffte im weiteren Verlauf des Abends immerhin noch 10,2 Prozent.

Auch RTL zeigte sich unbeeindruckt: Mit einem Marktanteil von 13,1 Prozent lief es für "Bauer sucht Frau" zwar etwas schwächer als am Abend zuvor, aber ähnlich gut wie am vorigen Dienstag. Insgesamt ging die Kuppelshow mit 3,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 13,3 Prozent Marktanteil zudem als größter Verfolger der ARD-Serien hervor. Anders als vor einer Woche gab's diesmal zudem auch für das "Stallgeflüster" und das "Extra Spezial" am späten Abend noch zweistellige Marktanteile beim jungen Publikum.

Mit Blick aufs Gesamtpublikum setzte sich unterdessen "Die Kanzlei" im Ersten an die Spitze: Auch hier blieb die Reichweite mit durchschnittlich 4,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern im Vergleich zu den Vorwochen konstant. Der Marktanteil lag bei 16,5 Prozent, ehe "In aller Freundschaft" mit 4,52 Millionen noch auf 16,0 Prozent kam. Für die Bundesliga-"Sportschau" interessierten sich später Abend noch genau zwei Millionen Fans, die für einen Marktanteil von 13,3 Prozent sorgten, nachdem "Fakt" und "Tagesthemen" zuvor zeitweise nur einstellig unterwegs waren.

Ordentlich verlief der Abend zudem für das ZDF, wo die "ZDFzeit"-Reportage "Geheimsache Katar" mit 2,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 9,3 Prozent Marktanteil überzeugte. Meistgesehene ZDF-Sendung war "Die Rosenheim-Cops" mit 4,25 Millionen Fans im Vorabendprogramm. Eher blass blieben die großen Privatsender abseits von RTL, ProSieben und Sat.1: So kam "Armes Deutschland" bei RTLzwei um 20:15 Uhr auf nur 3,7 Prozent Marktanteil in der ZIelgruppe und "Hot oder Schrott" enttäuschte bei Vox mit 4,5 Prozent. Bei Kabel Eins kam "Miss Undercover" zunächst auf 4,6 Prozent, die Fortsetzung der Komödie steigerte sich später aber noch auf 5,9 Prozent.

