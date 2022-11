Mit "Safe" feierte am Dienstagabend Caroline Links erste TV-Serie bei ZDFneo ihre Premiere. Zum Auftakt hielt sich das Interesse des Publikums jedoch zunächst in Grenzen: Mit 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauern kam die erste Folge ab 20:15 Uhr auf einen Marktanteil von 1,1 Prozent, bei der zweiten Folge waren danach noch 280.000 Menschen dabei. Die Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen beliefen sich auf 1,2 und 1,0 Prozent, lagen also auf ähnlicher Flughöhe. Unbekannt ist bislang, wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer "Safe" bislang in der ZDF-Mediathek erreichte.

Sehr überschaubar war unterdessen das Interesse an der Rückkehr der Neuauflage von "Charmed" bei Sixx. Ab 22:05 Uhr unterhielt die US-Serie lediglich 120.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, mit einer weiteren Folge kam der Frauensender im Anschluss auf nur noch 100.000 Fans. In der Zielgruppe sah es dabei mit Marktanteilen von 0,5 und 0,3 Prozent ebenfalls ziemlich ernüchternd aus, nachdem zwei "Lucifer"-Episoden zum Start in den Abend mit Werten von 0,6 und 0,9 noch etwas besser abschnitten.

Den Spitzenplatz unter den kleinen Free-TV-Sendern teilten sich am Dienstag dagegen Nitro und DMAX, die mit Tagesmarktanteilen von jeweils 2,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugten. Vor allem die "Steel Buddies" bei DMAX sirgten wieder für einen schönen Erfolg: Sehr gute 3,5 Prozent Marktanteil erzielte die Dokusoap um 20:15 Uhr, insgesamt schalteten im Schnitt 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. "Heinz im Glück" unterhielt im Anschluss noch auf 370.000 Personen und erzielte 2,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Bei Nitro brachte es der Spielfilm "Ghost Rider" um 20:15 Uhr ebenfalls auf 2,2 Prozent. Hier waren insgesamt 450.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei. Später am Abend steigerte "Kick-Ass 2" den Marktanteil des Männersenders noch auf 3,1 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV