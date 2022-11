Nachdem McDonald's seine traditionelle Monopoly-Aktion in den letzten beiden Jahren pausieren ließ, kehrt sie nun in dieser Woche zurück - begleitet von einigem Werbe-Tamtam im Fernsehen. Am Dienstag wurde dafür schon in 145 Spot-Ausstrahlungen geworben, die zusammen laut AdScanner eine Brutto-Werbereichweite von rund 71 XRP generierten - was für Platz 4 im Werbespot-Ranking bedeutete. Es ist allerdings nur die halbe Wahrheit, denn zugleich hatte McDonald's noch weitere Spots, beispielsweise für den McRösti geschaltet, sodass sich die Gesamt-Reichweite aller Spots der Burger-Kette sogar auf knapp 144 XRP beliefen.

Das wäre dannnoch mehr als der im AdScanner-Ranking erstplatzierte Coca-Cola-Konzern erzeilte, der mit 153 Spot-Ausstrahlungen eine Reichweite von rund 107 XRP erzielte. Hier überlagern sich aktuell wieder die frisch angelaufene Weihnachts- mit der Fußball-WM-Kampagne, was zu den genannten hohen Reichweiten führt.

© AdScanner

Blickt man nur auf die Anzahl der geschalteten Spots, dann heißt der Spitzenreiter wie schon seit Wochen auch am Dienstag wieder Lotto24 mit über 300 Ausstrahlungen. Und auch die weiterenPlätze gingen mit Immobilienscout24, Smava und Stepstone an alte Bekannte.

© AdScanner

Welches Unternehmen hat gestern das Fernsehen am stärksten für seine Kommunikation genutzt? DWDL.de und AdScanner bringen Licht ins Dunkel und veröffentlichen täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag die meisten Spots geschaltet wurden bzw. deren Spots die höchsten Brutto-Reichweiten erzielt haben - wobei Eigenwerbung der Sender hiervon ausgenommen ist. Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite macht AdScanner also auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar. Statt der bislang branchenüblichen GRP (Gross Rating Points) spricht AdScanner daher von XRP (Exact Rating Points), die sich immer auf die gemessenen Vodafone-Haushalte beziehen. Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.