Nach den ernsthaften 15 Minuten, in denen sich Joko und Klaas kürzlich den Aufständen im Iran widmeten, nutzte das Duo seine gewonnene Sendezeit in dieser Woche für Blödsinn - und war auch damit überaus erfolgreich. "Joko & Klaas Live" ging am Mittwoch in der Zielgruppe nach der "Tagesschau" als meistgesehene Sendung des Tages hervor und erreichte ab 20:15 Uhr im Schnitt 1,18 Millionen 14- bis 49-Jährige, die bei ProSieben für einen starken Marktanteil von 17,6 Prozent sorgten. Insgesamt wollten 1,67 Millionen Menschen sahen, wie das Duo seine Viertelstunde nutzt.

Das wiederum verhalf auch "TV total" zu Rückenwind, wo in dieser Woche Michael Bully Herbig kurzerhand für den krankgeschriebenen Sebastian Pufpaff einsprang. Mit einem Marktanteil von 14,3 Prozent erreichte die Comedyshow den höchsten Wert seit Sommer - die Gesamt-Reichweite fiel mit 1,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar so hoch aus wie seit Ende Januar nicht mehr. Und auch für "Zervakis & Opdenhövel. Live" lief es gar nicht so übel: Immerhin 670.000 Menschen blieben nach "TV total" dran. In der Zielgruppe gab es mit 7,3 Prozent den höchsten Marktanteil seit Ende April. Erst als später am Abend noch einmal das "ProSieben Thema" vom Montag wiederholt wurde, ging der Marktanteil auf schwache 4,9 Prozent zurück.

Zuschauer-Trend: TV total Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Doch auch mit Blick auf Sat.1 kann man in Unterföhring zufrieden sein - zumindest wenn es um die Primetime geht. Dort unterstrich "The Taste" eine Woche vor dem Finale seine gute Form und erzielte einen durchschnittlichen Marktanteil von 10,4 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt waren im Schnitt 1,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dabei, um die Kochshow zu sehen. "Best of The Taste" fiel gegen Mitternacht jedoch auf 4,8 Prozent - was die Verantwortlichen jedoch angesichts des ansonsten erfolgreichen Abends vermutlich ganz gut werden verschmerzen können.

Daneben punktete am Mittwochabend auch Kabel Eins, wo der Spielfilm "Ocean's 13" auf 870.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 6,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. Später lag auch "Iron Man" mit 6,6 Prozent deutlich über dem Senderschnitt. Ganz schwach startete dagegen Vox in den Abend: Dort brachte es die US-Serie "Bones" zunächst auf gerade mal 2,9 Prozent Marktanteil, konnte sich jedoch mit weiteren Folgen im Laufe des Abends noch auf bis zu 6,9 Prozent steigern. Bei RTLzwei zeigte der Quoten-Trend hingegen nach unten: "Wir räumen auf!" startete schon mit nur 3,2 Prozent in die Primetime, ehe "Changing Rooms" auf 2,3 Prozent fiel. Nach 22 Uhr enttäuschten schließlich "Clever wohnen" und "Dein Krempel und ich" mit jeweils weniger als zwei Prozent in der Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV