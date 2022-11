Bushido hat am Donnerstagabend bei RTL für starke Quoten gesorgt - zumindest in der Zielgruppe. Mit 620.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erreichte die Dokumentation "Bushido Reset - Zurück ins Leben" einen überzeugenden Marktanteil von 13,3 Prozent, sodass der Privatsender Marktführer in der Zielgruppe war. Mehr junge Menschen erreichten am Donnerstag nur die "Tagesschau", "GZSZ" - und "RTL Direkt", im Doku-Sandwich den Marktanteil bei 13,3 Prozent hielt.

Insgesamt verzeichnete das Nachrichtenmagazin im Schnitt 1,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, während "Bushido Reset" von durchschnittlich 1,14 Millionen Menschen gesehen wurde. Zusätzlich kommen noch hohe Abrufzahlen bei RTL+, wo die Dokumentation nach frei Wochen bereits 2,2 Millionen Sendungsstarts verbuchte, wie aus Köln zu hören ist.

Während es in der Primetime also vor allem mit Blick aufs junge Publikum sehr erfolgreich lief, kämpfte RTL tagsüber mit erstaunlichen Problemen. Selbst "Punkt 12" kam zur Mittagszeit nicht über 8,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Die Gerichtsshows performten sogar noch schwächer: Am Vormittag waren für Ulrich Wetzel und Barbara Salesch nur Werte um sechs Prozent drin und auch am Nachmittag blieben die Shows bei Marktanteilen von 5,1 und 6,2 Prozent hängen.

Damit lag RTL zeitweise auch hinter Sat.1, wo die "Klinik am Südring" ordentliche 7,3 Prozent Marktanteil erreichte. Etwas besser lief es auch am Vorabend, wenngleich "Britt", "Mein Mann kann" und "Lenßen übernimmt" weiterhin weniger als vier Prozent erzielten. "Der Sat.1 Reise-Check" machte seine Sache um 20:15 Uhr hingegen besser und überzeugte mit einem Marktanteil von 7,9 Prozent in der Zielgruppe, wenngleich die Gesamt-Reichweite mit 980.000 Zuschauenden überschaubar blieb. "Akte" erzielte später am Abend noch 7,1 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV