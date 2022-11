Schon mehrfach in dieser Woche gehörte Coca Cola zu den erfolgreichsten Werbetreibenden des Landes. Auch am Donnerstag nun landete der Getränkehersteller wieder unter den Top3. Für das koffeinhaltige Erfrischungsgetränk wurde 102 Mal geworben, der somit zustande gekommene XRP lag wieder bei über 80. Nur zwei Unternehmen hatten noch mehr Zuschauende während ihren Werbeausstrahlungen: Check24 mit rund 90 XRP und flaschenpost.de: Der Lieferservice kam auf etwas mehr als 87 XRP.

Zurück aber zu Coca Cola: In den zurückliegenden sieben Tagen buchte das Unternehmen knapp 650 Werbeplätze, die meisten davon übrigens am Dienstag. Am Donnerstag nun wurden Sender von RTL Deutschland überdurchschnittlich stark belegt. Fast ein Viertel aller Coke-Spots liefen etwa bei Vox. Auch bei RTL und RTLzwei vermutete das Unternehmen die avisierte Zielgruppe. Am Meisten belegter Seven.One-Sender war ProSieben.

© AdScanner

Grundsätzlich die meisten Spots im deutschen Fernsehen gebucht hatte am Donnerstag einmal mehr Immobilien Scout – 267 Mal liefen Spots hierzu. Der daraus resultierende XRP blieb mit etwas mehr als 30 aber überschaubar.

© AdScanner

Welches Unternehmen hat gestern das Fernsehen am stärksten für seine Kommunikation genutzt? DWDL.de und AdScanner bringen Licht ins Dunkel und veröffentlichen täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag die meisten Spots geschaltet wurden bzw. deren Spots die höchsten Brutto-Reichweiten erzielt haben - wobei Eigenwerbung der Sender hiervon ausgenommen ist. Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite macht AdScanner also auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar. Statt der bislang branchenüblichen GRP (Gross Rating Points) spricht AdScanner daher von XRP (Exact Rating Points), die sich immer auf die gemessenen Vodafone-Haushalte beziehen. Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.