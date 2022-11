Für die Privatsender der zweiten Generation war am Samstagabend nicht viel zu holen. Am besten lief es noch für Vox, das nach einem starken Vorabend mit Marktanteilen von knapp über acht Prozent für "Hundkatzemaus" und "Der Hundeprofi - Rütters Team" in der Primetime aber ebenfalls wenig ausrichten konnte. Der Film "Unstoppable - Außer Kontrolle kam dort nicht über 4,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, ehe "Stargate" sogar nur 4,2 Prozent Marktanteil erzielte.

Das war aber noch deutlich mehr als Kable Eins mit seinem Viererpack "MacGyver" erreichte. Dort pendelte der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zwischen 20:15 Uhr und 0:13 Uhr zwischen 2,2 und 2,6 Prozent, die Gesamt-Reichweite pendelte um die 400.000er-Marke. RTLzwei erreichte mit dem Film-Klassiker "E.T. - Der Außerirdische" zwar insgesamt ein paar mehr Leute - die Gesamt-Reichweite lag bei einer halben Million - der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag aber zwischen 20:13 Uhr und 22:33 Uhr bei nur 1,7 Prozent.

Damit lag man in der Primetime beim jungen Publikum auf Augenhöhe mit "Columbo" bei Sat.1 Gold und hinter den Sendern Super RTL und Disney Channel. Bei Super RTL kam "Mrs. Doubtfire - Das stachelige Kindermädchen" auf 2,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, das "Dschungelbuch" lag beim Disney Channel bei 2,1 Prozent. Richtig gut lief's beim jungen Publikum am Samstagabend für ZDFneo, wo der Film "Jarhead - Willkommen im Dreck" 3,2 Prozent Marktanteil in der Altersgruppe 14-49 erzielte. Die Gesamt-Reichweite blieb mit 0,44 Millionen allerdings klar unter den sonst üblichen ZDFneo-Werten.

Unter den kleineren Sendern richtig schlecht schnitt am Samstagabend unter anderem DMAX ab. Die auf anderen Sendeplätzen so erfolgsverwöhnten "Steel Buddies" kamen um 20:15 Uhr nicht über 0,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, danach fiel "Die Marine - Unser Leben auf See" auf 0,4 Prozent, ehe "Expedition Unknown - Mythen auf der Spur" mit 0,2 Prozent Marktanteil schon nahe am kaum noch messbaren Bereich lag. Eher ernüchternd war auch, dass One mit dem "Bozen-Krimi" nicht über 0,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und Marktaneile von 0,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV