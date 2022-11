am 13.11.2022 - 10:08 Uhr

Stepstone setzt stärker als alle anderen Jobportale auf TV-Werbung. Schon das ganze Jahr über liefen - mit ganz kurzen Pausen im Frühjahr - fast durchweg, seit dem 1. Oktober aber noch einmal in verstärkter Form. Dabei sind es vor allem die Samstage, die in Sachen Bruttoreichweite herausstechen, weil Stepstone insbesonder auch aufs Fußball-Umfeld setzt und seine Spots auch während der "Sportschau" im Ersten und den Sky-Übertragungen schaltet.

Andiesem Samstag liefen die Stepstone-Spots laut AdScanner-Auswertung insgesamt 280 Mal und erzielten dabei eine Brutto-Reichweite von 97,69 XRP in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Mehr Kontakte sammelte nur Lidl mit seinen 130 Spot-Ausstrahlungen ein, die aber eine gesamte Reichweite von knapp 105 XRP erzielten. Lidl ließ bei seiner Belegung die Sky-Sender außen vor und setzte vor allem auf die größeren Sender - neben den Privaten auch auf Das Erste und das ZDF.

© AdScanner

Stepstone war übrigens auch im Ranking nach Anzahl der Spot-Ausstrahlungen weit vorn, hier schafften auch Tipico und Mydays mit enorm vielen Ausstrahlungen eine hohe Reichweite - anders als Lotto24, das zwar seine Spots 290 Mal ausstrahlen ließ, allerdings nur auf kleineren Sendern oder in Randbereichen, weshalb die Brutto-Reichweite trotzdem nicht über rund 27 XRP hinaus wuchs.

© AdScanner

Welches Unternehmen hat gestern das Fernsehen am stärksten für seine Kommunikation genutzt? DWDL.de und AdScanner bringen Licht ins Dunkel und veröffentlichen täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag die meisten Spots geschaltet wurden bzw. deren Spots die höchsten Brutto-Reichweiten erzielt haben - wobei Eigenwerbung der Sender hiervon ausgenommen ist. Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite macht AdScanner also auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar. Statt der bislang branchenüblichen GRP (Gross Rating Points) spricht AdScanner daher von XRP (Exact Rating Points), die sich immer auf die gemessenen Vodafone-Haushalte beziehen. Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.