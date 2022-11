Mit der Folge "Ein Freund, ein guter Freund" feierte der Münster-"Tatort" mit Jan Josef Liefers und Axel Prahl am Sonntagabend sein 20-jähriges Jubiläum im Ersten. Und das war erwartungsgemäß ausgesprochen erfolgreich: Durchschnittlich 13,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer machten den Krimi zur mit Abstand meistgesehenen Sendung des Tages und trieben den Marktanteil auf fulminante 41,5 Prozent beim Gesamtpublikum. Damit schalteten allerdings zwar über zwei Millionen mehr ein als zuletzt im März, die im Januar ausgestralte Folge hält mit knapp mehr als 14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aber nach wie vor den "Tatort"-Bestwert für das laufende Jahr.

Bemerkenswert: Der Vorsprung auf den stärksten Verfolger betrug fast zehn Millionen Personen. So erreichte ein "Inga Lindström"-Krimi im ZDF parallel zu den Ermittlern aus Münster nur 3,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die einem Marktanteil von 10,8 Prozent entsprachen. Freilich war der "Tatort" auch bei den 14- bis 49-Jährigen nicht zu schlagen: 2,61 Millionen junge Menschen zogen hier einen Marktanteil von 32,7 Prozent nach sich. Das wiederum half auch dem Polittalk "Anne Will", der im Anschluss mit 12,7 Prozent noch den besten Wert seit Anfang Mai einfuhr. Insgesamt blieben 3,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dran, sodass der Marktanteil noch sehr gute 17,4 Prozent betrug.

Auf sehr großes Interesse stieß der "Tatort" unterdessen nicht nur im Ersten, sondern auch beim Spartensender One, wo die Folge um 21:45 Uhr direkt noch einmal zu sehen war. Mit Erfolg: Zu diesem Zeitpunkt verfolgten weitere 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauer den Krimi. Der Marktanteil lag bei hervorragenden 3,8 Prozent und bewegte sich auch beim jungen Publikum weit über dem Senderschnitt. Im weiteren Verlauf des Abends hielt schließlich die kanadische Serie "Murdoch Mysteries" durchschnittlich noch 270.000 Menschen bei One. Um 20:15 Uhr tat sich der Sender hingegen noch schwer. Womöglich war es schlicht nicht die beste Idee, "Das Tatort-Geheimnis" direkt gegen den "Tatort" zu senden - mehr als 140.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren daher nicht drin.

Auf dieser Flughöhe startete übrigens auch ZDFneo mit der Serie "Another Monday" in den Abend. Gegen 21:00 Uhr stürzte der Sender sogar auf gerade mal noch 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ab. Andere Spartensender waren gefragter, darunter Sixx, wo "Kokowääh" im Schnitt 260.000 Personen unterhielt und 1,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einfuhr. "Deine, meine, unsere" kam danach sogar auf 2,1 Prozent. Sehr gut lies es zudem für den Disney Channel, der mit "Santa Clause" 480.000 Personen in Weihnachtsstimmung brachte. Und bei Nitro steigerte sich "CSI" im Laufe des Abends gar auf bis zu 650.000 Krimi-Fans.

