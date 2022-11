Neben Thomas Hitzlspergers Katar-Dokumentation und "Hart aber fair" waren am Montagabend bei den 14- bis 49-Jährigen vor allem Dating-Formate gefragt, allen voran "Bauer sucht Frau", wenngleich der RTL-Show im Wochenvergleich insgesamt fast eine halbe Million Fans abhanden kamen. 3,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten dennoch für gute 12,7 Prozent Marktanteil, in der Zielgruppe bewegte sich "Bauer sucht Frau" mit 13,1 Prozent auf ähnlicher Flughöhe.

Einen zweistelligen Wert schaffte aber auch "Hochzeit auf den ersten Blick", das in Sat.1 mit 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren exakt 10,0 Prozent erzielte. Gemessen an den vorläufig gewichteten Zahlen war das der zweitbeste Wert der laufenden Staffel. Insgesamt schalteten am Montagabend im Schnitt 1,31 Millionen Personen ein, um das Format zu sehen. Nach 23 Uhr hielt ein Best Of immerhin noch 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher - hier lag der Zielgruppen-Marktanteil bei 7,7 Prozent.

Auch RTL konnte im weiteren Verlauf des Abends die Zweistelligkeit nicht mehr lange halten: Während "RTL Direkt" nach "Bauer sucht Frau" noch gute 11,1 Prozent verzeichnete, tat sich "Extra" mit 9,4 Prozent schon deutlich schwerer. "Spiegel TV" und das "RTL-Nachtjournal" kamen danach nicht über Werte von 9,3 und 8,5 Prozent hinaus. Unterm Strich war dem Kölner Sender die Tagesmarktführerschaft in der Zielgruppe aber nicht zu nehmen: Mit einem Marktanteil von 9,8 Prozent lag RTL vor dem Ersten, das auf 8,1 Prozent kam. Sat.1 wurde mit 7,6 Prozent Dritter.

Stärkster kleiner Sender war mit Blick auf die 14- bis 49-Jährigen übrigens RTL Up, wo "Das Strafgericht" am Nachmittag für bis zu 7,0 Prozent Marktanteil sorgte. Beim Gesamtpublikum mischte indes ZDFneo mit einem Tagesmarktanteil von 3,6 Prozent weit vorne mit. Das ist vor allem der Verdienst von "Inspector Barnaby", der in der Primetime mit 1,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern nahezu alle Privatsender hinter sich ließ.

