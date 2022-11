Am kommenden Sonntag startet die Fußball-Weltmeisterschaft im Winter – speziell in den ersten beiden Wochen des Turniers stehen dann viele Spiele an. Deshalb beenden viele Privatsender in diesen Tagen die aktuellen Staffeln ihrer Quotenhits. So lief am Dienstag ab 20:15 Uhr sowohl die zunächst letzte Folge von "Bauer sucht Frau" (RTL) als auch von "Joko und Klaas gegen ProSieben". Dabei setzte sich das ProSieben-Unterhaltungsformat in der klassischen Zielgruppe an die Spitze. Die von Steven Gätjen moderierte Sendung generierte im Schnitt 19,3 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Inka Bause kam ab 20:15 Uhr bei RTL auf 15 Prozent. Insgesamt schauten 3,74 Millionen Menschen die neue "Bauer sucht Frau"-Folge, ProSieben sicherte sich ab 20:15 Uhr 1,51 Millionen.

Für "Joko und Klaas gegen ProSieben" war es die beste Zielgruppen-Quote der Herbststaffel. Diese hielt sich mit im Schnitt um die 17 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen übrigens in etwa auf Niveau der Vorgänger. "Bauer sucht Frau" sicherte sich mit dem Schlusspunkt die beste Quote seit Ende Oktober. Mit knapp unter 15 Prozent verlor die RTL-Kuppelshow gegenüber den Jahren zuvor aber etwas.

9,4 und genau zehn Prozent holten am späteren Abend bei RTL die Formatverlängeringen "Bauer sucht Frau – Stallgeflüster" und "Ralf, der Bauernreporter". Dazwischen erreichte ein 20 Minuten langes "RTL Direkt" im Schnitt 12,6 Prozent bei den Umworbenen. Bei ProSieben funktionierte indes ein um kurz nach 23 Uhr gestartetes "Late Night Berlin" ziemlich gut. Die Show mit Klaas sicherte sich im Schnitt 11,6 Prozent. Fünf Mal in Folge erreichte das Format nun zweistellige Marktanteile – es gilt also weiterhin, dass sich Klaas selbst ein gutes Lead-In ist.

Bei RTL holte am Nachmittag ab 15 Uhr Barbara Salesch derweil die beste Quote seit Anfang Oktober. Ihr "Strafgericht" erreichte im Schnitt 13,9 Prozent, Ulrich Wetzel sicherte sich eine Stunde später starke 11,7 Prozent. So gut lief es für die 16-Uhr-Gerichtsshow auf dem Sendeplatz noch nie.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV