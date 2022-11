Auf die Quotendaten vom Mittwoch wird Doppelsenderchef Daniel Rosemann, zuständig für ProSieben und Sat.1, sicherlich mit großer Freude blicken. In Sachen Tagesmarktanteil kam ProSieben nämlich mit durchschnittlich 8,4 Prozent bei den Umworbenen ins Ziel, Sat.1 punktete gar mit im Schnitt neun Prozent. Maßgeblich zum starken Abschneiden von Sat.1 beigetragen hat das diesjährige "The Taste"-Staffelfinale, das am Mittwoch primetimefüllend lief und mit 14,1 Prozent Marktanteil für die beste Zielgruppen-Quote in der deutschen Formathistorie sorgte. 1,49 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten im Schnitt zu.

Für "The Taste" endet damit auch die bis dato stärkste Staffel, die im Schnitt auf etwas mehr als zehneinhalb Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam. 2023 soll es mit neuen Folgen weitergehen, zudem wurde mit "The Sweet Taste" schon ein Ableger angekündigt. Ebenfalls fortgesetzt wir 2023 das ProSieben-Journal "Zervakis & Opdenhövel", das seit der Kürzung auf rund 45 Minuten Sendezeit durch deutlich steigende Marktanteile auffiel. Die letzte Show vor der Winterpause sorgte nun für die beste Quote des Jahres.

8,7 Prozent der 14- bis 49-Jährigen schalteten ab 21:25 Uhr ein. Die Gesamtreichweite lag bei rund 750.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Die Reichweite stellte den besten Wert seit rund einem Jahr dar. "ZOL" profitierte dabei vom sehr starken Vorlauf – auch "TV total" sorgte mit der letzten Folge vor der kurzem WM-Pause für die beste Quote in 2022. Die Comedyshow erreichte ab 20:15 Uhr im Schnitt 1,47 Millionen Zusehende, bei den kommerziell wichtigen Leuten stieg die Quote auf 14,8 Prozent.

Schwerer tat sich ProSieben dann am späteren Abend. Ab 22:11 Uhr sicherte sich eine Wiederholung von "Fahri sucht das Glück" nur 5,4 Prozent, eine Stunde später fielen die Quoten während der Ausstrahlung von "Käfig der Träume: Straßenfußball in Deutschland" auf weniger als vier Prozent.

