Auf reichlich wenig Interesse gestoßen ist eine Dokusoap, die Moderatorin Cathy Hummels in den Mittelpunkt stellt. RTLzwei sendete am Mittwoch zur besten Ausstrahlungszeit "Cathy Hummels – Alles auf Anfang" und generierte damit gerade einmal 190.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im werberelevanten Alter. Mit 3,2 Prozent landete die zweistündige Primetime-Produktion unter dem Senderschnitt und auf Augenhöhe mit einem Super RTL-Film. "Verliebt in meinen Weihnachtsschwarm" sicherte sich dort ebenfalls rund 190.000 Zuschauende. Insgesamt kam der Film auf 0,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die RTLzwei-Doku holte weniger als die Hälfte, nämlich 0,36 Millionen.

Schwach verlief auch der weitere Abend für RTLzwei: "Clever Wohnen" landete nach 22:20 Uhr bei schlechten 2,3 Prozent, noch zwei Zehntel verlor im Anschluss "Dein Krempl oder ich". "Berlin – Tag & Nacht" holte nach 19 Uhr rund viereinhalb Prozent und war somit gefragter als das 3,7 Prozent generierende "Köln 50667". Dass RTLzwei am Mittwoch nicht über 3,3 Prozent Tagesmarktanteil in der Zielgruppe hinaus kam, konnten die Städtesoaps aber nicht ändern.



Gut lief der Mittwoch für Nitro. Der Spartensender setzte zur Primetime auf mehrere Folgen von "Coversongs für die Ewigkeit": 2,3 und 2,6 Prozent wurden ab 20:15 und 22:10 Uhr generiert. Nächtliche Wiederholungen landeten dann bei 1,3 und 1,9 Prozent. Insgesamt lag die Reichweite der Primetime-Ausstrahlungen bei 0,38 und 0,27 Millionen.



Sat.1 Gold räumte indes mit US-Krimis ab. 0,76 Millionen Menschen entschieden sich beispielsweise für "Navy CIS: New Orleans" ab 21:10 Uhr. Insgesamt punktete die Sendung somit mit 3,1 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich die gemessene Quote auf knapp zwei Prozent. Auf 2,0 und 2,2 Prozent Marktanteil und somit gute Ergebnisse kam auch ProSieben Maxx, das um 20:15 und 20:40 Uhr zwei alte "Two and a Half Men"-Ausgaben sendete.

DMAX drehte mit verschiedenen "Goldrausch"-Serien auf. Nach 22:15 Uhr wurden damit 4,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erzielt. Zuvor war die Produktion schon auf gute 3,1 und 2,8 Prozent gekommen. DMAX sicherte sich am Mittwoch bei den Umworbenen 2,5 Prozent Tagesmarktanteil.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV