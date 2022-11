Das Mediatheken-Ranking der AGF im Oktober hat eine Überraschungssiegerin: Morgane Alvaro. Kennen Sie nicht? Das ist die Hauptfigur der französischen Krimiserie "HPI: Haut Potentiel Intellectuell", die hierzulande als "HIP: Ermittlerin mit Mords-IQ" zu sehen im NDR Fernsehen zu sehen war und in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit stand. Inzwischen laufen die Folgen donnerstags um 22 Uhr, die Erstausstrahlung war aber noch im Nachtprogramm versteckt, wo sie kaum jemand gesehen hatte.

Um so mehr Leute sind aber offensichtlich in der ARD-Mediathek auf die Serie gestoßen, wo sie groß angepriesen wurde. Mit einer Nettoreichweite (nicht zu verwechseln mit der durchschnittlichen Sehbeteiligung, die man von den TV-Quoten kennt) von 1,139 Millionen Personen erreichte sie dort mehr Menschen als jeder andere TV-Inhalt sonst im Oktober, auch in der Altersgruppe 14-49 führte "HIP" die Rangliste an. Nettoreichweite bedeutet, dass so viele Personen den Stream der ersten Folge zumindest mal gestartet haben - es sagt aber nichts darüber aus, wie viele auch wirklich dran blieben. Die Kurve hat aber mutmaßlich schnell nach unten gezeigt - denn weitere Folgen von "HIP" schafften es gar nicht erst unter die Top 20.

Dass viele, die zunächst mal reinschalten, nicht dauerhaft dranbleiben, kann man natürlich auch bei anderen Sendungen sehen. Beim ARD-Zweiteiler "Das weiße Haus am Rhein" kam die zweite Folge etwa auf eine um mehr als ein Viertel geringere Nettoreichweite als die erste - doch mit Nettoreichweiten von zunächst 1,047 und dann noch 0,771 Millionen Personen sind die Zahlen trotzdem mehr als beachtlich und belegen die Plätze 2 und 3 im Oktober-Ranking.

Mediatheken-Charts Oktober 2022 / Gesamtpublikum

Sender EA im TV Netto-Rw. (ab3)

Online in Mio. HIP: Ermittlerin mit Mords-IQ (S2/F1) NDR 6.10. 1,139 Das weiße Haus am Rhein (1) Das Erste 3.10. 1,047 Das weiße Haus am Rhein (2) Das Erste 3.10. 0,771 Das Sommerhaus der Stars (10) RTL 9.10. 0,758 Ramstein - Das durchstoßene Herz Das Erste 26.10. 0,735 Das Sommerhaus der Stars (8) RTL 2.10. 0,711 The Chelsea Detective ZDF 16.10. 0,709 Martha Liebermann - Ein gestohlenes Leben Das Erste 10.10. 0,702 Das Sommerhaus der Stars (9) RTL 5.10. 0,629 heute-show ZDF 28.10. 0,601 Es kommt noch besser 3sat 2.10. 0,595 Zu schön um wahr zu sein ZDF 28.10. 0,580 heute-show ZDF 7.10. 0,567 Undine arte 14.10. 0,565 heute-show ZDF 14.10. 0,541 Inas Nacht Das Erste 13.10. 0,538 Gute Nacht - Der Usedom-Krimi Das Erste 13.10. 0,521 Am Ende einer Reise - Der Usedom-Krimi Das Erste 27.10. 0,499 Fritzie - Der Himmel muss warten ZDF 6.10. 0,499 Tatort: Das Tor zur Hölle Das Erste 2.10. 0,496

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK, DAP, Nielsen, ANKORDATA VIDEOSCOPE 1.4, 01.10.2022-31.10.2022, Marktstandard: Bewegtbild

Generell ist das Ranking einmal mehr stark öffentlich-rechtlich geprängt, mit "Es kommt noch besser" und "Undine" schafften es auch zwei Filme von 3sat und Arte ins Top20-Ranking. Das Fähnchen der Privaten hält die RTL-Realityreihe "Das Sommerhaus der Stars" hoch. Mit einer Nettoreichweite von bis zu 0,758 Millionen Personen schaffte sie es schon beim Gesamtpublikum unter die Top 5, in der Altersgruppe 14 bis 49 musste man sich nur der eingangs genannten französischen Serie "HIP: Ermittlerin mit Mords-IQ geschlagen geben - nur das beim "Sommerhaus" wesentlich mehr Leute auch dran blieben. Beim jüngeren Publikum war neben dem "Weißen Haus am Rhein" auch die "heute-show" wieder sehr gefragt, die übrigens auch in der Mediathek mehr Leute erreicht als das "ZDF Magazin Royale", das es aber mit der Cyberclown-Folge ebenfalls unter die Top 20 geschafft hat. Inhalte von ProSiebenSat.1 verpassten den Einzug in die Top20 recht deutlich, hier war bei Sat.1 "The Taste" am gefragtesten (Netto-Reichweite Gesamtpublikum bis zu 0,234 Millionen), bei ProSieben "The Masked Singer" (Netto-Reichweite Gesamtpublikum bis zu 0,176 Millionen).

Mediatheken-Charts Oktober 2022 / 14- bis 49-Jährige



Sender EA im TV Netto-Rw. (14-49)

Online in Mio. HIP: Ermittlerin mit Mords-IQ Das Erste 6.10. 0,505 Das Sommerhaus der Stars (10) RTL 9.10. 0,491 Das Sommerhaus der Stars (8) RTL 2.10. 0,469 Das weiße Haus am Rhein (1) Das Erste 3.10. 0,433 Das Sommerhaus der Stars (9) RTL 5.10. 0,414 heute-show ZDF 28.10. 0,394 heute-show ZDF 7.10. 0,393 heute-show ZDF 14.10. 0,364 The Chelsea Detective ZDF 16.10. 0,319 Das weiße Haus am Rhein (2) Das Erste 3.10. 0,311 heute-show ZDF 21.10. 0,307 Inas Nacht Das Erste 13.10. 0,303 Ramstein - Das durchstoßene Herz Das Erste 26.10. 0,290 Es kommt noch besser 3sat 2.10. 0,266 Undine Arte 14.10. 0,265 Fritzie - Der Himmel muss warten ZDF 6.10. 0,265 ZDF Magazin Royale ZDF 7.10. 0,245 Martha Liebermann - Ein gestohlenes Leben Das Erste 10.10. 0,235 Tagundnachtgleiche Arte 19.10. 0,227 Zu schön um wahr zu sein ZDF 15.10. 0,223

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK, DAP, Nielsen, ANKORDATA VIDEOSCOPE 1.4, 01.10.2022-31.10.2022, Marktstandard: Bewegtbild

Wichtige Hinweise zu den Daten: Bei den Zahlen handelt es sich um eine Netto-Reichweite, die nicht mit der "durchschnittlichen Sehbeteiligung", die man landläufig als TV-Quote kennt, vergleichbar ist. Kurz gesagt: In den Online-Zahlen wird jeder mitgezählt, der auch nur eine Sekunde lang den Stream laufen ließ, was natürlich deutlich höhere Zahlen ergibt als wenn man die durchschnittliche Reichweite über die gesamte Laufzeit betrachtet. Also nochmal: Die Zahlen sind nicht mit den TV-Quoten, die man aus der sonstigen Berichterstattung kennt, vergleichbar. Berücksichtigt werden im Ranking überdies nur Sendungen, die auch im linearen TV liefen.



Die Nutzung von Streaming-Diensten am Smart-TV

In ihrem "Smart Meter"-Projekt misst die AGF schon seit längerem auch die Nutzung von Streaming-Diensten am Smart-TV - umfasst ist hier also nicht, wenn man die Streamingdienste am Tablet oder Computer nutzt, sondern tatsächlich nur am großen Fernseher. Die kälteren Temperaturen und die früher einsetzende Dunkelheit sorgt auch dort nach der Sommerdelle wieder für leicht steigende Nutzung, die sich vor allem bei Netflix ablesen lässt, wo die durchschnittliche Sehdauer mit 9 Minuten pro Tag auf den höchsten Wert seit April stieg. Amazon liegt stabil bei fünf Minuten, bei Disney+ waren es erstmals zwei Minuten - wobei auf so geringem Niveau Bewegungen natürlich nur bedingt sichtbar sind.

3,654 Millionen Personen ab 14 Jahren nutzten im Oktober an einem durchschnittlichen Tag Netflix am großen Fernseher, 2,574 Millionen Amazon, 0,66 Millionen Disney+ - der Wert zeigt also recht gut die Kräfteverhältnisse auf dem Streaming-Markt was die tatsächliche Nutzung betrifft. YouTube wird von im Schnitt 1,866 Millionen Personen am Tag am großen Fernseher genutzt. Dabei nutzen nicht nur mehr Menschen Netflix als Prime Video, sie nutzen es auch länger: Die durchschnittliche Verweildauer lag bei Netflix bei 102 Minuten, bei Prime Video nur bei 81 Minuten - und damit noch hinter YouTube, das trotz vieler Shortform-Inhalte auf 90 Minuten kommt. Die höchste Verweildauer erreichte Disney+ mit 115 Minuten.

Und was wurde bei Netflix am stärksten nachgefragt?

Echte Messdaten zur Nutzung der einzelnen Inhalte der Streamingdienste gibt's nur selten, Netflix veröffentlicht inzwischen immerhin wöchentlich eine Top 10 - allerdings wiederum in ganz eigener Metrik der gestreamten Minuten und inklusive dieser Angabe nur auf weltweiter Basis. Aus den vorliegenden Daten haben wir eine Hitliste für die neuesten vier Wochen errechnet (Zeitraum: 17.10. bis 13.11.). Die Datenquelle ist hier Netflix und nicht extern überprüfbar.

Über diesen 4-Wochen-Zeitraum war die Serie "The Watcher" dominierend. Würde man nur die neueste Woche betrachten, dann läge die fünfte Staffel von "The Crown" vorn - über den gesamten vier Wochen-Zeitraum lag sie aber wegen des späten Starttermins noch unterhalb der Top 5. Etwas überraschend dürfte für viele auf der Liste "Til Money Do Us Part" auftauchen - es handelt sich hier um eine kolumbianische Telenovela, die in Deutschland gar nicht abrufbar ist und die schon durch ihre enorm hohe Folgenzahl im Ranking nach gestreamten Minuten im Vorteil ist.

Meistgestreamte TV-Inhalte bei Netflix

Gestreamte Minuten The Watcher (Staffel 1) 270.020.000 From Scratch 186.000.000 Til Money Do Us Part (Staffel 1) 172.190.000 Love is Blind (Staffel 3) 161.340.000 Dahmer: Monster 138.320.000

Quelle: Netflix; Auswertung: DWDL für Zeitraum 17.10. bis 13.11.

Beim Film-Ranking ist aus deutscher Sicht vor allem Platz 4 interessant. "All Quiet on the Western Front" / "Im Westen nichts Neues" ist dort auf Rang 4 mit fast 90 Millionen gestreamten Minuten. Betrachtet man mal nur die nicht-englischsprachigen Filme, dann liegt der Film hier im Allzeit-Ranking übrigens bereits auf Platz 5 der Netflix-Filme - und vieles spricht dafür, dass noch der Einzug in die Top 3 gelingen wird.

Meistgestreamte Filme bei Netflix

Gestreamte Minuten The School for Good and Evil 148.660.000 Enola Holmes 2 126.940.000 The Good Nurse 120.150.000 Im Westen Nichts Neues 89.060.000 Falling for Christmas 48.360.000

Quelle: Netflix; Auswertung: DWDL für Zeitraum 17.10. bis 13.11.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV