In "normalen" Jahren wäre im ZDF jetzt die Zeit für den Auftakt der neuen "Bergretter"-Staffel. Doch da in den kommenden Wochen das TV-Programm von der Fußball-WM dominiert werden wird, verschiebt sich diese aufs Frühjahr. Nur ein einzelnes Special der Serie war am Donnerstagabend zu sehen. Dessen Quoten konnten sich sehen lassen: 5,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt im Schnitt zu, was 19,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 10,3 Prozent Marktanteil gut aus.

Das Erste plante ursprünglich eigentlich, die zweite "Das Netz"-Serie dagegen zu zeigen. Nachdem "Spiel am Abgrund" Anfang des Monats allerdings im Linearen ziemlich ernüchternde Quoten eingefahren hatte, verschob man die österreichische Produktion "Prometheus" kurzfristig lieber in den späteren Abend. Aus Quotensicht war das wohl die richtige Entscheidung.

Der stattdessen wiederholte "Großstadtrevier"-Film "St. Pauli, 06:07 Uhr" schlug sich mit 3,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern jedenfalls recht ordentlich und kam auf 13,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 5,0 Prozent Marktanteil erzielt. "Das Netz - Prometheus" lief am späteren Abend dann erwartet schwach: 1,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die erste Folge, bei der zweiten waren noch 0,96 Millionen mit dabei. Die Marktanteile beim Gesamtpublikum beliefen sich auf 6,1 und 7,0 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 2,2 und 2,7 Prozent ganz schlecht aus.

Dieser schwache Vorlauf bereitete auch der "Carolin Kebekus Show" am späten Abend größere Probleme. Die Reichweite fiel mit 0,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf einen Tiefstwert, auch die Marktanteile lagen mit 4,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 2,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen so niedrig wie noch nie - wobei auch wenig hilfreich gewesen sein dürfte, dass die Sendung auch noch eine Stunde später begann als gewohnt. "Drei. Zwo. Eins. Michl Müller" erging es im Anschluss nicht besser, hier wurden Marktanteile von 5,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 2,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erreicht. Das ZDF fuhr mit seiner Talkschiene deutlich besser. Maybrit Illner erreichte im Schnitt 2,3 Millionen Personen mit ihrem Talk, Markus Lanz im Anschluss 1,72 Millionen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV