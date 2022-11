am 24.11.2022 - 14:21 Uhr

Für die deutsche Nationalmannschaft begann die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 nicht wie vorgestellt. Noch vor Turnierstart für die DFB-Elf gab es die, für Spieler sicher leidige, Diskussion rund um die One-Love-Binde neben allen weiteren Störgeräuschen rund um den Gastgeber. Und dann präsentierte man sich auch selbst nicht auf dem Leistungsniveau, das man gern gesehen hätte. Nach einer 1:0-Führung der Deutschen wurde Japan dominanter und gewann letztlich mit 2:1. In Deutschland sammelte die Vorrundenpartie, die um 14 Uhr startete, Stück für Stück Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Wenig überraschend hatte die Partie die meisten Fans kurz vor Schluss, als in Deutschland wohl kollektiv noch auf einen vielleicht rettenden Ausgleich gehofft wurde.

© AdScanner

© AdScanner

Regelrecht steil war indes der Anstieg des Publikumsinteresses am Vormittag. Ab elf Uhr spielten Marokko und Kroatien gegeneinander. Die Partie sammelte so deutlich wie bisher keine Publikum ein. Neben einem Mittagspausen-Effekt könnte hier insbesondere auch steigende Vorfreude auf das nahende Deutschland-Spiel für die zu der Zeit zunehmenden Reichweiten in den AdScanner-Haushalten gesorgt haben.

© AdScanner

© AdScanner

Ungeachtet aller Boykott-Diskussionen erreicht die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland ein Millionenpublikum - auch wenn es offenbar spürbar weniger Fans sind als bei den vergangenen Turnieren. Interessant ist allerdings nicht nur die Frage, wie viele Menschen die einzelnen Spiele gesehen haben, sondern auch, wie sich die Zuschauerzahlen im Laufe der Übertragungen entwickelten. Basierend auf der Messung von rund einer Million Vodafone-Haushalten zeigen die AdScanner-Kurven, wann die Fans einschalteten - aber auch, wann sie abschalteten. Die Daten, die die Anzahl der eingeschalteten Giga TV-Boxen in den gemessenen Vodafone-Haushalten widerspiegeln, geben also nicht zuletzt Aufschluss darüber, wie die Zuschauerinnen und Zuschauer bei ungewöhnlichen Spielverläufen reagierten.