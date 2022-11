Ikea mit mächtiger Werbe-Offensive bei kleinen Sendern

am 30.11.2022 - 11:49 Uhr

Seit einigen Tagen hat die Deutsche Bahn die Zahl ihrer Werbespots im deutschen Fernsehen deutlich nach oben geschraubt. Am Dienstag liefen insgesamt 132 Spots, wie die AdScanner-Auswertung ergeben hat. Auf keinem Sender war die Bahn übrigens so oft vertreten wie bei Kabel Eins, dahinter folgten RTL, ntv und Sat.1, während ProSieben bei der Kampagne fast gar nicht belegt wurde. Die Reichweite fiel letztlich gut aus: Mit einem XRP von 68,28 schaffte es die Bahn am Dienstag auf den achten Platz im Ranking.

Für einen Platz an der Spitze reichte es nicht: Den sicherte sich auch am Dienstag wieder Check24 mit der Werbung für Kfz-Versicherungen, die mit 174 Spots eine starke Reichweite von 147,66 XRP verzeichnete. Auch Lidl war mit 139,49 XRP-Punkten auf einer ähnlichen Flughöhe unterwegs. Dritter wurde das schwedische Möbelhaus Ikea, das ebenfalls die 100er-Marke knackte. Beachtlich ist hier jedoch die Zahl der gesendeten TV-Spots: Ganze 361 Mal flimmerte die Ikea-Werbung am Dienstag über die Sender. Große Sender spielten dabei allerdings nur eine Nebenrolle, stattdessen entfielen viele Buchungen auf Pay-TV-Kanäle sowie den Spartensender Deluxe Music.

Ebenfalls sehr massiv wurden am Mittwoch auch ImmobilienScout 24 und das Google Pixel 7 beworben - jeweils fast 300 Mal gab es die Spots zu sehen. Insgesamt wurden acht Produkte mehr als 200 Mal beworben. Eine große Reichweite ging damit allerdings nicht immer einher: hey.car kam trotz 234 Ausstrahlungen laut AdScanner nur auf 27,75 XRP-Punkte.

