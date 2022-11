am 30.11.2022 - 12:09 Uhr

Nach der knappen Führung der USA im WM-Spiel gegen den Iran, war lange unklar, ob die Amerikaner tatsächlich das Achtelfinale der Weltmeisterschaft erreichen würden. Das half der TV-Quote im Ersten vor allen während der Schlussphase: Einmal mehr zeigte sich, dass viele Fans erst ab 21:45 Uhr einschalteten, also nach dem Ende des Krimis im ZDF. Der Reichweiten-Höhepunkt war laut AdScanner-Erhebung erst beim Schlusspfiff erreicht.

Die zweite Halbzeit perfekte demnach dagegen zunächst etwas schwächer als die erste aufgehört hatte. Ohnehin fällt auf, dass schon zum Ende der ersten Halbzeit ein paar Fans zunächst verlorengingen - zu diesem Zeitpunkt hatten die USA gerade den Führungstreffer erzielt. An der Fankurve lässt sich zudem ablesen, dass unmittelbar nach dem Ende des Spiels viele Zuschauerinnen und Zuschauer das Weite suchten.

© AdScanner

Auch nach dem Nachmittagsspiel zwischen den Niederlanden und Katar sorgten die anschließenden Analysen für einige Abschalter. Das Spiel selbst konnte jedoch im Laufe der 90 Minuten kontinuierlich zulegen - eine Entwicklung, wie sie auch schon an den vorherigen Turniertagen bei den frühen Spielen erkennbar gewesen ist.

© AdScanner

Ungeachtet aller Boykott-Diskussionen erreicht die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland ein Millionenpublikum - auch wenn es offenbar spürbar weniger Fans sind als bei den vergangenen Turnieren. Interessant ist allerdings nicht nur die Frage, wie viele Menschen die einzelnen Spiele gesehen haben, sondern auch, wie sich die Zuschauerzahlen im Laufe der Übertragungen entwickelten. Basierend auf der sekundengenauen Messung von rund einer Million Vodafone-Haushalten zeigen die AdScanner-Kurven, wann die Fans einschalteten - aber auch, wann sie abschalteten. Die Daten, die die Anzahl der eingeschalteten Giga TV-Boxen in den gemessenen Vodafone-Haushalten widerspiegeln, geben also nicht zuletzt Aufschluss darüber, wie die Zuschauerinnen und Zuschauer bei ungewöhnlichen Spielverläufen reagierten.