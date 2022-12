Nach sehr schwachen Quoten nahm Sat.1 "Birgits starke Frauen" im Frühjahr nach nur zwei Folgen schnell wieder aus dem Programm - die schon produzierten Ausgaben zeigt man nun aber doch noch auf deutlich weniger prominentem Sendeplatz am Sonntagvormittag. Doch auch dort sah es richtig schlecht aus. So sahen zwischen 10:50 Uhr und 13:02 Uhr im Schnitt gerade mal 120.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Dass die Reichweite im Vergleich zur Primetime-Ausstrahlung nochmal rückläufig sein würde, überrascht natürlich nicht - doch selbst die Marktanteile sanken weiter auf 1,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 1,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Dabei hatte das "Frühstücksfernsehen am Sonntag" zuvor immerhin noch 0,46 Millionen Personen im Schnitt erreicht.

Auch am Nachmittag tat sich Sat.1 dann zunächst weiterhin sehr schwer, erst Julia Leischik sorgte am Vorabend dann für steigende Quoten. Eine erste Folge von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" sahen sich ab 17:53 Uhr im Schnitt 1,82 Millionen Personen an, die zweite Folge danach steigerte die Gesamt-Reichweite auf 2,56 Millionen. Zu diesem Zeitpunkt war der Marktanteil mit 10,1 Prozent beim Gesamtpublikum zweistellig. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es zwar etwas schlechter, mit 8,2 Prozent Marktanteil lag zumindest die zweite Folge aber klar im grünen Bereich. Die erste Folge hatte sich mit 6,9 Prozent Marktanteil noch etwas schwerer getan.

In der Primetime kam der Film "Spieglein Spieglein - Die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen" dann zwar nicht über 6,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, dafür konnte man sich später am Abend auf die treue Fangemeinde von "Promi Big Brother" verlassen. Am Sonntag sahen im Schnitt 1,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Alle bisherigen Folgen von "Promi Big Brother" lagen (zeitversetzte Nutzung außen vor gelassen) damit, mit Ausnahme der Einzugsshow, sehr stabil bei Reichweiten zwischen 1,1 und 1,3 Millionen, auch in der Zielgruppe gibt es kaum Bewegung in den Reichweiten. Am Sonntag reichte es für einen Marktanteil von 8,4 Prozent.

Die anschließende "Late Night Show" zu "Promi Big Brother" ließ den Marktanteil nach Mitternacht dann noch auf 12,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigen. Im Schnitt 0,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich die 90-minütige Show an.

