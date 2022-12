Am Mittwochabend steigt in Sat.1 primetimefüllend das Finale der zehnten "Promi Big Brother"-Staffel. Entsprechend moderierten Marlene Lufen und Jochen Schropp am Dienstagabend ab 22:15 Uhr die Halbfinalshow. Diese kam bei den Werberelevanten auf die beste Quote seit fast zwei Wochen. Sat.1 kann mit den erreichten 11,3 Prozent in der Zielgruppe absolut zufrieden sein. Weiterhin absolut stabil sind die Gesamt-Reichweiten. 1,2 Millionen Personen schauten zu. Jede der vergangenen sieben "Promi Big Brother"-Folgen holte zwischen 1,1 und 1,2 Millionen Zusehende (jeweils vorläufig gewichtete Zahlen).

Stark unterwegs war auch die "Promi Big Brother Late Night Show", die mit etwas Verspätung um kurz nach halb ein Uhr begann und entsprechend auch erst um kurz vor zwei Uhr nachts zu Ende ging. 14,9 Prozent Marktanteil sicherte sich die Live-Sendung bei den Umworbenen – das ist der zweitbeste Wert der Staffel. 0,57 Millionen Menschen blieben im Schnitt wach. Mit 4,6 und 5,3 Prozent bei den Umworbenen tat sich Sat.1 zu Primetimebeginn mit den US-Krimis "Navy CIS" und "Navy CIS: L.A." übrigens noch recht schwer.



Verhalten, angesichts der WM im Gegenprogramm aber okay, verlief der RTL-Dienstagabend. "Take Me Out XXL" schaffte 7,7 Prozent insgesamt, ein eingeschobenes "RTL Direkt" 8,2 Prozent. Eine Doku über Militärseelsorgerinnen, die um 23:20 Uhr startete, fand ihr Publikum indes nicht: Mehr als 4,6 Prozent waren nicht zu holen.



Einen schönen Erfolg feierte indes "Punkt 6". Die erste Stunde der RTL-Morgensendung kam am Dienstag auf starke 16,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Schon Ende vergangener Woche kam RTL zu dieser Zeit auf um die 15 Prozent. In den folgenden beiden Stunden wurde das RTL-Frühmagazin dann aber schwächer. Nach sieben kam die Sendung auf 10,2 Prozent, "Punkt 8" musste sich mit 4,0 Prozent begnügen.

Sehr gefragt war einmal mehr das "Sat.1 Frühstücksfernsehen" mit 17,2 Prozent bei den Werberelevanten. Vormittags für RTL stark unterwegs war ein "Barbara Salesch"-Re-Run mit 14,3 Prozent an den sich "Punkt 12" mit 13 Prozent anschloss.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV