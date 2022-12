Das Bruttoreichweiten-Ranking der TV-Werbespots vom Dienstag liest sich auf den ersten Blick etwas kurios: Auf den Plätzen 2 und 3 finden sich das Vergleichsportal Check24 und die Versicherung Ergo wieder, die die hohe Bruttoreichweite von etwa 104 XRP mit gerade mal 10 Spot-Ausstrahlungen erreichten. Die Erklärung liegt aber auf der Hand: Es handelte sich um die 10 Sponsoring-Hinweise im Umfeld der WM-Übertragung im Ersten, wo diesmal das Elfmeterschießen am Vorabend und ein erfolgreiches Abend-Spiel für besonders hohe Reichweiten sorgten.

Ganz reichte es aber nicht für den Spitzen-Platz, den ergatterte am Dienstag stattdessen Amazon mit seiner Weihnachtskampagne. Amazon setzte dabei übrigens besonders stark auf die Sender von Seven.One Entertainment, auf die knapp die Hälfte aller Spot-Schaltungen entfielen, auf die Sender von RTL Deutschland hingegen nur etwa ein Viertel. Lidl nahm sich nach sehr reichweitenstarken Tagen wieder etwas zurück und belegte diesmal den vierten Rang.

Auf eine enorm hohe Anzahl an Spot-Ausstrahlungen kommt unterdessen weiterhin Ikea - auch, weil man neben den längeren Spots auch kurze 5-Sekünder zeigt, in denen man auf eigene Energiespar-Empfehlungen hinweist. Alles zusammen liefen am Dienstag 357 Mal Ikea-Spots im deutschen Fernsehen, von denen der Löwenanteil allerdings bei Pay-TV-Sendern zu sehen war. Weil man daneben aber - in erheblich geringerer Schlagzahl - auch die Sender der großen privaten Sendergruppen belegte, kam man trotzdem auf eine hohe Bruttoreichweite von knapp 84 XRP.

