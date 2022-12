am 13.12.2022 - 09:02 Uhr

Vor einem Jahr entpuppte sich "Die Comedy-Märchenstunde" als echter Überraschungs-Erfolg: Mit Marktanteilen um 13 Prozent bewegte sich die Sat.1-Show weit über den Normalwerten - entsprechend groß dürfte die Hoffnung in Unterföhring gewesen sein, auch mit der zweiten Staffel beim Publikum zu punkten. Doch weit gefehlt: Mit einer neuen Folge tat sich der Sender am Montagabend schwer - was auch deshalb erstaunlich ist, weil die private Konkurrenz, mit Ausnahme von Vox, nicht sonderlich stark gewesen ist.

Mehr als ein Marktanteil von 6,8 Prozent war in der Zielgruppe letztlich jedoch für die "Comedy-Märchenstunde" mit Evelyn Burdecki als "Rotkäppchen" nicht drin. Insgesamt schalteten um 20:15 Uhr nur 1,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Zur Erinnerung: Die ersten beiden Folgen hatten vor einem Jahr noch fast zwei Millionen unterhalten. Im Anschluss an die neue Folge eine Wiederholung des Vorjahres hinterherzuschieben, erwies sich für Sat.1 zudem nicht als gute Idee: Ab 22:22 Uhr ging der Marktanteil dadurch sogar auf magere 4,8 Prozent zurück.

Allenfalls durchwachsen verlief der Montagabend auch für ProSieben, wo sich die US-Comedyserien mit neuen Folgen zurückmeldeten. "Young Sheldon" brachte es mit einem Doppelpack zunächst noch auf Marktanteile von 8,3 und 8,5 Prozent in der Zielgruppe sowie insgesamt knapp weniger als 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Doch schon "United States of AI" tat sich danach mit Werten von 7,2 und 6,1 Prozent deutlich schwerer. Um 21:37 Uhr lag die Gesamt-Reichweite schon bei nur noch 460.000 Personen. "Die Simpsons" sorgten schließlich für den Tiefpunkt des Abends und erreichten - trotz neuer Folge - auf neuem Sendeplatz nur noch 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 4,8 Prozent in der Zielgruppe.

Rundum zufrieden kann man dagegen bei Kabel Eins sein, wo "Sherlock Holmes" um 20:15 Uhr mit 7,3 Prozent Marktanteil deutlich über dem Senderschnitt lag und mit insgesamt 910.000 Personen sogar noch vor ProSieben landete. RTLzwei betrieb zudem mit zwei "Geissens"-Wiederholungen Schadensbegrenzung und verbuchte Marktanteile von 4,8 und 4,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

