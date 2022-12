Super RTL hat am Mittwochabend einmal mehr die Millionen-Marke geknackt und sich mit einem weiteren Weihnachtsfilm abermals unbeeindruckt gezeigt von der WM-Konkurrenz. Durchschnittlich 1,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für "Ein Weihnachtspulli zum Verlieben". Damit lag Super RTL unter anderem vor Sat.1, Kabel Eins und Vox, die allesamt weniger als eine Million Menschen erreichten. In der Zielgruppe lag der Marktanteil des Weihnachtsfilms übrigens bei sehr schönen 4,0 Prozent, ehe auch die Wiederholung von "The Winter Palace - Verliebt in einen Prinz" noch mit 3,4 Prozent überzeugte.

Sat.1 zählte unterdessen mit der Wiederholung des Weihnachtsspezials von "Das große Promibacken" am Mittwochabend im Schnitt 930.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 4,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, während "Bones - Die Knochenjägerin" bei Vox nur langsam Fahrt aufnahm. Gerade mal 3,3 Prozent betrug der Marktanteil der Serien-Wiederholung um 20:15 Uhr, allerdings ging es mit weiteren Folgen im Laufe des Abends auf bis zu 8,0 Prozent nach oben. RTLzwei verzeichnete mit zwei Folgen von "Die Schnäppchenhäuser" hingegen jeweils nur Werte von 2,9 und 3,8 Prozent und erreichte insgesamt nur eine halbe Million Menschen.

Zufrieden kann man dagegen bei Kabel Eins, so sich der Spielfilm "Contact" um 20:15 Uhr mit einem Marktanteil von 4,6 Prozent in der Zielgruppe ebenso im grünen Bereich bewegte wie "Kill Bill Vol. 2" direkt danach. Hier zog der Marktanteil sogar noch um einen halben Prozentpunkt an. Bei ProSieben sind die Quoten vom Mittwochabend hingegen nicht vergleichbar, weil für die Rankingshow "Galileo 360°" nur ein Durchschnittswert von 20:15 Uhr bis 3 Uhr ausgewiesen wird. Mit im Schnitt nur 3,0 Prozent Marktanteil lief es über die lange Strecke hinweg jedoch überhaupt nicht gut für den Sender.

Unter den Spartensendern finden sich indes auch abseits von Super RTL noch weitere Gewinner, allen voran ZDFneo, das mit "Wilsberg" ebenfalls an der Millionen-Marke kratzte, letztlich aber knapp darunter blieb. Bei One steigerte sich "Agatha Christie's Poirot" um 21 Uhr noch auf 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und auch bei Nitro lief es mit Fiction gut - zumindest nach 22 Uhr. Dort punktete "Dragonheart - Die Kraft des Feuers" noch mit überzeugenden 2,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Insgesamt waren zu diesem Zeitpunkt durchschnittlich 370.000 Personen mit dabei.

