Vielleicht ist es einfach kein Jahr, auf das man sehr gerne zurückblicken will: Nachdem kürzlich schon RTL mit seinem Jahresrückblick deutlich schwächere Quoten eingefahren hat als in den letzten Jahren, fand nun auch "Markus Lanz - Das Jahr 2022" im ZDF ein wesentlich kleineres Publikum als in den letzten beiden Jahren. Die XXL-Ausgabe seiner Talkshow, die seit 2020 den vorherigen traditionellen Jahresrückblick "Menschen" ersetzt, erreichte diesmal im Schnitt 2,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, rund 900.000 weniger als ein Jahr zuvor. Der Marktanteil sank beim Gesamtpublikum auf 11,1 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,4 Prozent Marktanteil erzielt, ein Jahr zuvor waren es noch 13,3 bzw, 9,2 Prozent gewesen.

Deutlich gefragter war am Donnerstagabend "Seeland - Ein Krimi vom Bodensee" im Ersten. 6,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen ab 20:15 Uhr im Schnitt zu, das war etwa jeder Vierte, der zu diesem Zeitpunkt vor dem Fernseher saß. Der Marktanteil belief sich auf 24,8 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden ebenfalls starke 10,4 Prozent Marktanteil gemessen. Damit stehen die Chancen gut, dass der Bodensee-Krimi in Serie gehen könnte.

Beim Politmagazin "Kontraste" blieben im Anschluss dann 2,68 Millionen Personen dran, was noch für 11,2 Prozent Marktanteil reichte, ehe die "Tagesthemen" mit 2,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern 11,5 Prozent Marktanteil erzielen konnten. Die Satire-Schiene wurde von "Extra 3" mit 1,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern eröffnet, was 12,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 6,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach. Dieses Quotenniveau konnte die "Florian Schroeder Satire Show" im Anschluss nicht halten, die Reichweite ging auf 0,75 Millionen, der Marktanteil auf 7,4 Prozent zurück. Übrigens: In einer Programmplanung der besonders kuriosen Art zeigt One zur gleichen Zeit eine Wiederholung der "Florian Schroeder Show" der Vorwoche - die für den kleinen Sender zumindest beim jüngeren Publikum mit 0,9 Prozent Marktanteil ein Erfolg war. Im Ersten reichte es bei den 14- bis 49-Jährigen auch nur für 3,1 Prozent.

Im ZDF ging die letzte Ausgabe von "Maybrit Illlner" in diesem Jahr durch die längere Lanz-Sendung in der Primetime etwas später als gewohnt erst gegen 23 Uhr auf Sendung. Das schlug sich prompt in der geringsten Reichweite dieses Jahres nieder: Im Schnitt schalteten diesmal 1,59 Millionen Personen ein, der Marktanteil belief sich auf 12,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 5,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV