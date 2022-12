Gleich drei große Shows liefen am Samstagabend im deutschen Fernsehen. Den Zielgruppen-Sieg fuhr dabei die bereits neunte "Schlag den Star"-Livesendung im Jahr 2022 ein. Das Duell zwischen DJ Bobo und Joachim Llambi erreichte im Schnitt 15,2 Prozent Marktanteil, war also ein voller Erfolg, auch wenn man nicht an die wahrlich überragenden Werte der vorangegangenen Episode (mit Bully und Rick Kavanian, über 21%) anknüpfte. 1,69 Millionen Menschen sahen diesmal die um 20:15 Uhr gestartete und um kurz nach halb ein Uhr nachts zu Ende gegangene Raab-TV-Produktion.

Mit Blick auf die 14- bis 49-Jährigen musste RTL etwas kleinere Brötchen backen. Für zweistellige Zielgruppen-Marktanteile reichte es dennoch, weshalb "Ottos Märchenshow" quotentechnisch ein sehr passables Zeugnis auszustellen ist. Gemessen wurden ab 20:15 Uhr im Schnitt 11,8 Prozent, die ermittelte Gesamtreichweite belief sich auf 2,04 Millionen. Ein XXL-Weihnachtsspecial von "Take Me Out", das sich ab 22:20 Uhr anschloss, hielt die Quoten nicht ganz und fiel auf 9,3 Prozent, "Date or Drop" erreichte nachts dann nur noch 7,6 Prozent.

Marktanteils-Trend: Schlag den Star Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Kein Sender kam am Samstag auf zweistellige Tagesmarktanteile. So RTL 9,4 Prozent für die Pole Position, zwei Zehntel dahinter kam ProSieben ins Ziel. Das ZDF war der dritte große Sender, der mit einem Showprogramm überzeugen wollte. Ab 20:15 Uhr lief dort die "Ein Herz für Kinder"-Gala, die 3,48 Millionen Zusehende anlockte (14,8%). Mit 8,8 Prozent erreichte diese auch bei den Jüngeren ein überdurchschnittliches Ergebnis.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV