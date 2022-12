"90 Jahre Lego - Die zehn größten Meilensteine" stand am Sonntagabend bei Kabel Eins auf dem Programm. Immerhin 710.000 Fans der kleinen Steine fanden sich vor dem Bildschirm ein und sorgten für einen Marktanteil von 2,4 Prozent beim Gesamtpublikum. Noch deutlich besser sah es in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen aus, wo ein Marktanteil von 5,5 Prozent erzielt wurde. Ernüchternd nur, dass es im Anschluss nicht gelang, das Publikum auch bei "Abenteuer Leben am Sonntag" dran zu halten, der Marktanteil in der Zielgruppe ging hier auf magere 3,6 Prozent zurück.

Richtig gut verlief der Sonntagabend auch für RTLzwei. Ab 20:15 Uhr überzeugte bereits der Film "Das Vermächtnis des Geheimen Buches mit 6,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, was auch beim Gesamtpublikum weit über RTLzwei-Schnitt liegenden 4,4 Prozent Marktanteil entsprach. Im Anschluss kam "Der letzte Tempelritter" auch am späteren Abend noch auf überzeugende 5,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Bei Vox wurde nach der Weihnachts-Folge in der vergangenen Woche diesmal wieder nur alte "Kitchen Impossible"-Kost aufgewärmt. Angesichts dessen kann man mit den erreichten 7,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen recht zufrieden sein. 0,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu. Danach blieben 420.000 bei "Prominent" dran, mehr als 6,2 Prozent Marktanteil waren damit bei den 14- bis 49-Jährigen am späten Abend nicht zu holen.

Erfolgreich unterwegs war am Sonntagabend einmal mehr Super RTL mit seinen Weihnachtsfilmen. "Weihnachten im Starlight Café" erreichte um 20:15 Uhr 3,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen im Schnitt insgesamt zu. Danach erzielte auch "Weihnachten auf dem Tanzparkett" gute 3,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV