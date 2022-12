Während die "Tagesschau" mit 4,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern allein im Ersten (die Parallel-Ausstrahlung in den Dritten Programmen, bei Phoenix und 3sat noch gar nicht eingerechnet) am Dienstag die meistgesehene Sendung des Tages war, ging der Primetime-Sieg ans ZDF. Dort lief eine weitere Primetime-Ausgabe der Trödelshow "Bares für Rares" auf einem ungewöhnlichen Sendeplatz diesmal am Dienstag- statt Mittwochabend.

Ob es auch damit zusammenhing, dass ein paar Leute weniger einschalteten als man das sonst gewohnt war, lässt sich nur spekulieren. In jedem Fall reichte es mit 4,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern trotzdem für die Marktführung und einen Marktanteil von 15,2 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden solide 7,3 Prozent erzielt. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr hatte die Folge kurz vor Weihnachten rund eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer mehr.

Das Erste musste sich am Dienstagabend mit einer Doppelfolge von "In aller Freundschaft" knapp geschlagen geben. Die beiden Episoden erreichten 3,99 und 3,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was für Marktanteile von 14,2 und 14,1 Prozent beim Gesamtpublikum reichte. Bei den Jüngeren lag die Serie zunächst bei 8,1 und dann bei 7,3 Prozent und damit hauchdünn vor "Bares für Rares". Im Vergleich zu den letzten Wochen vor der WM-Pause fiel die Reichweite damit bei "In aller Freundschaft" ebenfalls etwas geringer aus.

Nach "Report Main" und den "Tagesthemen", die jeweils nur knapp einstellige Marktanteile erzielten, zeigte Das Erste ab 22:47 Uhr noch den "ARD-Jahresrückblick 2022". 1,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ließen den Marktanteil hier nochmal auf 11,4 Prozent beim Gesamtpublikum steigen, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,7 Prozent Marktanteil erzielt. Im ZDF stand am späteren Abend "Die Anstalt" auf dem Programm, die mit 1,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die geringste Reichweite seit Sommer 2021 hinnehmen musste. Die Marktanteile beliefen sich auf magere 8,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 5,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV