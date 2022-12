Die Darts-WM bleibt für Sport1 aus Quotensicht das Highlight des Jahres, das zeichnet sich auch in diesem Jahr ab. Schon an den ersten Tagen des Turniers lagen die Marktanteile häufig zwischen 4 und 5 Prozent, am Mittwochabend wurde mit 6,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nun ein neuer Bestwert für diese WM aufgestellt. In der Zielgruppe lag Sport1 damit am Abend auf einem Niveau mit Sat.1, RTL und RTLzwei.

Die Gesamt-Reichweite der abendlichen Übertragung ab 20 Uhr, in der unter anderem der souveräne Sieg des "German Giant" Gabriel Clemens zu sehen war, lag im Schnitt bei 0,65 Millionen - und damit rund 150.000 über dem bisherigen Bestwert aus diesem Turnier. Auch am Nachmittag lief die Darts-Übertragung bei Sport1 bereits bestens, zwischen sahen im Schnitt 0,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 2,4 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,0 Prozent erzielt.

Das schlug sich natürlich auch in den Tagesmarktanteilen nieder: Bei den 14- bis 49-Jährigen kam Sport1 über den gesamten Tag gesehen auf einen Marktanteil von 3,8 Prozent und war damit der größte unter den kleineren Sendern, beim Gesamtpublikum wurden 1,8 Prozent Marktanteil erzielt. Ebenfalls sehr stark unterwegs war am Mittwoch auch ZDFinfo, das bei den 14- bis 49-Jährigen 3,1 Prozent Tagesmarktanteil erzielen konnte. Hier lief es schon zur Mittagszeit hervorragend, als der "Mythos Concorde" 5,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen anlockte.

Erfolgreich war auch DMAX mit einem Tagesmarktanteil von 2,5 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Der höchste Markatnteil wurde hier bereits am Vormittag erzielt, wo "A2 - Abenteuer Autobahn" mit 5,6 Prozent Marktanteil auftrumpfte, doch auch am Nachmittag wurde mit "Hardcore Pawn - Das härteste Pfandhaus Detroits" über Stunden mehr als 3 Prozent Marktanteil erzielt, auch "Der Zwangsvollstrecker" und "Die Steel Buddies" liefen mit bis zu 3,7 bzw. 3,9 Prozent Marktanteil sehr gut. In der Primetime gab man sich dann keine Blöße und lag ebenfalls durchweg über der 2-Prozent-Marke.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV