Zwei Tage vor Heiligabend hat RTLzwei mit dem Film-Klassiker "Schöne Bescherung" eine wahrlich schöne Quoten-Bescherung erlebt. Durchschnittlich 1,10 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich zur besten Sendezeit für die Komödie, die damit schon beim Gesamtpublikum gute 4,1 Prozent Marktanteil erzielte. In der Zielgruppe erreichte "Schöne Bescherung" sogar 7,9 Prozent und bewegte sich damit auf Augenhöhe mit ProSieben. RTL, Sat.1 und Vox lagen noch hinter dem Sender, der im weiteren Verlauf des Abends mit der Fortsetzung "Schöne Bescherung 2 - Eddie geht baden" immerhin noch 5,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchte.

Vox zog um 20:15 Uhr im Weihnachtsfilm-Duell mit RTLzwei indes klar den Kürzeren und erreichte mit "Santa Clause 3 - Eine frostige Bescherung" lediglich einen Marktanteil von 5,2 Prozent in der Zielgruppe sowie insgesamt 820.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Doch auch andere Sender buhlten kurz vor dem Fest mit weihnachtlichen Filmen um die Gunst des Publikums: So erreichte "Unter größer Weihnachtswunsch" bei Super RTL im Schnitt 740.000 Menschen, während "Disney's Eine Weihnachtsgeschichte" im Disney Channel von 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen wurde. Weitere 220.000 Menschen sahen "Alle Jahre wieder - Weihnachten mit den Coopers" bei Sixx. Und auch Kabel Eins setzte auf einen Film: Dort landete "Shrek" mit 5,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe klar im grünen Bereich.

Nur mäßige Quoten gab es unterdessen für RTL Up, wo in dieser und der nächsten Woche die noch ausstehenden "Vermisst"-Folgen versendet werden. Mit nur 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauern startete das Format in den Abend und konnte die Reichweite bis 23:40 Uhr dann auch nicht weiter steigern. Immerhin: Nachdem zwischenzeitlich nur ein Marktanteil von 0,4 Prozent beim jungen Publikum erzielt wurde, steigerte sich "Vermisst" hier noch auf bis zu 1,3 Prozent Marktanteil. Gemessen am früheren Erfolg des einstigen RTL-Formats ist das aber dann enttäuschend.

Stärkster Spartensender war auch am Donnerstag wieder Sport1, dessen Tagesmarktanteil mit 3,6 Prozent in der Zielgruppe weit über den Normalwerten lag. Das lag natürlich erneut an der Darts-WM, die am Abend mit durchschnittlich 6,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe so manch größeren Sender in die Schranken wies. Mit durchschnittlich 770.000 Zuschauerinnen und Zuschauern fiel die Gesamt-Reichweite sogar noch einmal deutlich höher aus als am Abend zuvor. Und auch tagsüber punktete die Darts-WM bei Sport1 mit stolzen 5,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

