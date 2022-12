In der Regel am Freitag vor Weihnachten zeigt Das Erste den Film "Der kleine Lord", der somit in vielen Haushalten zu einer Tradition vor dem Fest geworden ist. Auch in diesem Jahr war das so und auch in diesem Jahr fielen die Reichweiten des Films hoch aus. Im Schnitt schauten 5,47 Millionen Menschen ab drei Jahren zu. Das waren mehr als im Vorjahr, weniger aber als im Lockdown 2020, als sich an die siebeneinhalb Millionen Personen nach dieser Tradition sehnten. An diesem Freitag nun sicherte sich Das Erste starke 19,7 Prozent Marktanteil insgesamt sowie 16,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV