am 24.12.2022 - 08:57 Uhr

Mit einer Weihnachtsshow brachte RTL am Abend vor dem Fest sein Unterhaltungsformat "Let's Dance" zurück und sicherte sich mit der Ausstrahlung solide Quoten. An die Werte normaler Episoden reichte man zwar nicht heran, dennoch musste man sich angesichts von erreichten zwölf Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lediglich dem "kleinen Lord" im Ersten geschlagen geben. 2,68 Millionen Menschen sahen die bis Mitternacht dauernde Ausstrahlung der Tanzshow im Schnitt. Somit platzierte sich RTL auch vor allen weiteren Privatsendern. Für Vox lief der Abend ebenfalls gut. Eine Wiederholung von "Kitchen Impossible" machte ihre Sache besser als einige Erstausstrahlungen des Senders an Freitagabenden im Jahr 2022.

A pro pos Nacht: RTL sendete ab 0:35 Uhr ein Showformat namens "Ich setz auf dich", also jene Unterhaltungsshow mit Guido Cantz, deren erste Folge in der Primetime im Sommer floppte. Die zweite Folge sicherte sich nun 7,1 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten. Die Premiere im Sommer hatte etwas höhere Quoten.

