Für ZDFneo und auch für Sport1 gab es schon Stunden vor der Bescherung ein Quotengeschenk. Beide Sender waren am Freitag nämlich insbesondere bei den Jüngeren sehr populär und sicherten sich starke Tagesmarktanteile. Auf 3,3 Prozent kam ZDFneo bei den 14- bis 49-Jährigen, ein Zehntel mehr noch entfiel auf Sport1. Bei ZDFneo war es insbesondere eine umgestaltete Daytime, die auf viel Anklang stieß. So zeigte der Sender ab 16:45 Uhr mehrere Folgen der "Schwarzwaldklinik", die ganz speziell bei den 14- bis 49-Jährigen stark lief. 5,1 Prozent Marktanteil holte die Auftaktepisode, 5,5 Prozent die folgende. Auch gegen 18:05 Uhr war eine Ausgabe mit immer noch knapp vier Prozent sehr gefragt.

Nachmittags hatte "Nesthäkchen" mit zwischen 2,9 und 5,0 Prozent Marktanteil gepunktet. Insgesamt erreichte "Nesthäkchen" bis zu durchschnittlich 440.000 Zuschauende, "Die Schwarzwaldklinik" sogar bis zu 480.000 Zusehende. Auch Sport1 trumpfte am Nachmittag auf – der Sender lag mit Live-Bildern der Darts-WM mitunter sogar vor großen Privatsendern. Zwischen 13:40 Uhr und 17.45 Uhr kam die Übertragung auf rund 380.000 Zusehendeab drei Jahren, bei den Umworbenen betrug die gemessene Quote 7,8 Prozent.



Zum Vergleich: Sat.1 kam mit "Auf Streife" und "Klinik am Südring" selbst im besten Fall nicht über sechs Prozent hinaus. "Barbara Salesch" bescherte RTL um 15 Uhr knapp sechs Prozent, "Ulrich Wetzel" eine Stunde später 7,7 Prozent. Lediglich ProSieben kam mit "Young Sheldon" und "The Big Bang Theory" an Sport1 vorbei, "TBBT" sicherte sich zweistellige Marktanteile.

Sport1 indes bestückte auch sein Abendprogramm mit Live-Darts: Rund 530.000 Menschen schauten zur Primetime zu, hier lag die gemessene Zielgruppenquote bei guten 4,4 Prozent. Stark präsentierte sich indes am späteren Nachmittag auch Nitro, wo ein "King of Queens"-Doppelpack mit vier und 4,6 Prozent bei den Umworbenen den Senderschnitt deutlich übertraf.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV