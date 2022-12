Während das ZDF ihre Showreihe "Willkommen bei Carmen Nebel" im vergangenen Jahr beendet hat, bleibt die Moderatorin zur Weihnachtszeit weiterhin im ZDF zu sehen. Neben der Benefiz-Gala "Die schönsten Weihnachtshits" bestreitet sie weiterhin den Heiligabend im ZDF-Programm - stieß damit in diesem Jahr allerdings auf weniger Interesse als zuletzt.

So sahen sich die Sendung "Heiligabend mit Carmen Nebel" ab 20:15 Uhr im Schnitt diesmal nur 1,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an. Im Vergleich zum vergangenen Jahr war das ein Rückgang um 550.000, zwei Jahre zuvor hatten sogar noch 2,8 Millionen Menschen zugesehen - damals allerdings auch bei einem pandemie-bedingt besonderen Weihnachtsfest, an dem etliche große Familienzusammentreffen ausgefallen waren. Auch in den Jahren davor hatten aber über zweieinhalb Millionen Menschen zugesehen.

Diesmal reichte es nur für magere Marktanteile von 9,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 5,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch sonst tat sich das ZDF mit seinem Heiligabend-Programm recht schwer. "Weihnachten mit dem Bundespräsidenten" sahen sich ab 18 Uhr nur 790.000 Personen an, was Marktanteilen von 6,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 2,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach. "Weihnachten im Erzgebirge mit Jonas Kaufmann" wollten ab 19:15 Uhr knapp über eine Million Menschen sehen, der Marktanteil belief sich auf 7,3 Prozent beim Gesamtpublikum. Nach der Carmen-Nebel-Show sahen sich noch 1,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die "Evangelische Christvesper" an, was 6,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach.

Die "Katholische Christmette" im Ersten, die noch eien Stunde später begann, zählte nur etwa halb so viele Zuschauerinnen und Zuschauer: 0,59 Millionen Personen sahen hier im Schnitt zu, der Marktanteil belief sich auf 4,7 Prozent. Um 20:15 Uhr setzte sich Das Erste aber gegen das ZDF durch, der Film "Wenn das fünfte Lichtlein brennt" lockte hier im Schnitt 2,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher, ehe "Die Feuerzangenbowle" noch 2,13 Millionen Personen erreichte. Die Marktanteile lagen erst bei 13,8 und dann bei 11,7 Prozent. Die meistgesehene Sendung um 20:15 Uhr lief aber in Sat.1 und war der Klassiker "Kevin - Allen zu Haus".

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV