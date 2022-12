Auch 2022 war für Sat.1 aus Quotensicht wieder kein leichtes Jahr - doch an Weihnachten gibt's diesmal überhaupt nichts zu mäkeln. Nachdem die Klassiker "Kevin - Allein zu Haus" und "Kevin - Allein in New York" Sat.1 schon am 24. und 25. Dezember zur klaren Tagesmarktführung bei den 14- bis 49-Jährigen verholfen hatten, setzte sich der Sender mit einem Tagesmarktanteil von 9,6 Prozent auch am 26. Dezember an die Spitze. Das ZDF kam mit 8,6 Prozent auf Rang 2, RTL musste sich mit 8,1 Prozent Tagesmarktanteil mit Rang 3 begnügen.

Zu verdanken ist das unter anderem einer erneut starken Performance in der Primetime - diesmal nicht mit einem Klassiker, sondern mit dem noch recht neuen Film "Die Eiskönigin 2". Sat.1 gelang dabei das Kunststück, sogar mehr Leute anzusprechen als bei der Free-TV-Premiere in diesem Frühjahr. 1,92 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich im Schnitt insgesamt für den Film, darunter 0,83 Millionen 14- bis 49-Jährige. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 12,3 Prozent. Damit sortierte sich Sat.1 in der Primetime noch vor dem "Tatort" ein und musste sich nur dem "Traumschiff" geschlagen geben. Auch die Shows von RTL und ProSieben ließ Sat.1 beim jungen Publikum somit klar hinter sich.

"Die Eiskönigin 2" sorgte in einer Wiederholung nach Mitternacht gleich nochmal für gute 12,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, dazwischen kam "Maleficent: Mächte der Finsternis" auf immerhin 9,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Und am Vorabend sorgte "Kevin - Allein in New York", das am Vortag schon herausragend lief, nochmal für gute 11,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Ziemlich zufrieden kann man auch bei Kabel Eins mit dem zweiten Weihnachtsfeiertag sein, der Tagesmarktanteil belief sich auf starke 6,3 Prozent. Hier liefen schon tagsüber die Bud-Spencer-Filme durch die Bank mit guten Quoten, am stärksten schnitt dabei "Banana Joe" mit 8,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe am frühen Nachmittag ab. In der Primetime holten "Die Glücksritter" dann 6,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. RTLzwei punktete abends vor allem damit, dass der Zweiteiler "Breaking Dawn - Biss zum Ende der Nacht" sich bis in die Nacht zog. Um 20:15 Uhr sah es mit 5,4 Prozent Marktanteil zwar schon recht gut aus, beim zweiten Teil zog der Marktanteil dann aber noch auf 8,0 Prozent an.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV