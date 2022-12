Mit einem zweistündigen Rückblick auf das Fernsehjahr hat auch "TV total" 2022 quasi beendet – und damit passable Quoten eingefahren. Zwar reichte es diesmal nicht für zweistellige Marktanteile bei den Umworbenen, dennoch aber für grundsolide 8,9 Prozent. Zum kompletten Bild gehört auch: Seit der Sommerpause waren 13 einstündige Folgen der Comedy-Show bei ProSieben zu sehen gewesen, zwölf davon sicherten sich zweistellige Zielgruppen-Marktanteile. Mit diesmal 1,02 Millionen Fans holte Sebastian Pufpaff jedoch ähnlich viele vor die Bildschirme wie mit der regulären Episode vor Weihnachten.

Mit 6,8 Prozent schloss sich ab 22:20 Uhr die Wiederholung von "30 Jahre Quatsch Comedy Club" bei ProSieben an. Kabel Eins feierte indes zur Mittwochs-Primetime einen schönen Erfolg mit dem Filmklassiker "Die unendliche Geschichte". Dieser kam auf sieben Prozent bei den Umworbenen ab 20:15 Uhr, der zweite Teil sicherte sich am späteren Abend dann 4,8 Prozent. 1,03 und 0,51 Millionen Personen ab drei Jahren schauten zu.



RTLzwei legte mit seinem Filmprogramm erst später zu. Ab 20:15 Uhr tat sich "Planet der Affen: Prevolution" noch eher schwer. Der Streifen kam nicht über 4,3 Prozent hinaus. Am späteren Abend aber ließ "Godzilla" die Werte dann auf 6,2 Prozent steigen. Auch nachmittags und am Vorabend setzte der Sender auf Filme: "Planet der Affen", "Rückkehr zum Planet der Affen" und "Flucht vom Planet der Affen" erreichten dort zwischen 2,2 und 4,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Vox indes füllte seine Sendeschiene zwischen 20:15 und 23:55 Uhr mit "Die Hitwisser" – ordentliche 6,1 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen resultierten daraus. 0,69 Millionen Personen ab drei Jahren sahen die Produktion im Schnitt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV