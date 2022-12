Verschiedene Jahresrückblicke haben sich in den vergangenen Wochen schwer getan. Doch es gibt auch Ausnahmen: So erreichte "Album 2022" im ZDF am zweiten Weihnachtstag über vier Millionen Menschen und auch das "Stern TV Spezial: Bilder des Jahres", das RTL am Donnerstagabend um 22:15 Uhr zeigte, erwies sich als schöner Erfolg, insbesondere in der Zielgruppe. Dort sorgten 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren nämlich für einen Marktanteil von 12,9 Prozent in der Zielgruppe, sodass der Privatsender zu diesem Zeitpunkt Marktführer war.

Insgesamt erreichte das "Stern TV Spezial" durchschnittlich 1,40 Millionen Menschen sowie 8,0 Prozent Marktanteil. Gegenüber dem Finale von "Lego Masters - Winterchampion" konnte der Rückblick damit sogar um 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zulegen. Allerdings zeigte sich auch die Lego-Show mit Daniel Hartwich nach den sehr ernüchternden Quoten der Vorwochen deutlich erholt - auch mit Blick auf die Zielgruppe, wo der Marktanteil bei immerhin 9,7 Prozent lag und damit immerhin fast drei Prozentpunkte höher ausfiel als zuletzt.

Recht zufrieden kann man indes auch bei Sat.1 sein, wo die Rankingshow "111 verrückte Verwandte!" zwar kein Überflieger war, sich mit 7,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sowie insgesamt 1,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern jedoch zumindest ordentlich schlug. Direkt im Anschluss brachte es "111 knattergeile Kollegen!" dann noch auf 1,07 Millionen Menschen und 8,7 Prozent Marktanteil.

Mit Blick auf die am Donnerstagabend gezeigten Spielfilme konnte indes nur Kabel Eins überzeugen: Dort punkteten "Karate Kid" und "Karate Kid 2" mit Marktanteilen von 6,0 und 7,3 Prozent in der Zielgruppe, während "Die Addams Family" bei Vox um 20:15 Uhr bei gerade mal 4,6 Prozent hängen blieb. RTLzwei kam mit den beiden "Ostwind"-Filmen sogar nicht über Werte von 3,0 und 3,4 Prozent hinaus. Deutlich davor platzierte sich stattdessen Sport1, wo die Darts-WM im Schnitt stolze 7,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchte. Mit einem Tageswert von 4,6 Prozent lag Sport1 dann auch gleichauf mit Kabel Eins und sogar klar vor RTLzwei, das nur 3,8 Prozent erzielte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV