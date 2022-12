am 30.12.2022 - 09:16 Uhr

Mit einer weiteren Jubiläumsausgabe verabschiedete sich Thomas Hermanns am Donnerstagabend vom "Quatsch Comedy Club". Mit den Quoten der ProSieben-Show kann man in Unterföhring durchaus zufrieden sein, wenngleich ein zweistelliger Marktanteil in der Zielgruppe letztlich knapp verpasst wurde. Im Schnitt erreichte "30 Jahre Quatsch Comedy Club - Bye Bye Thomas" ab 20:15 Uhr im Schnitt 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, die einem Marktanteil von 9,8 Prozent entsprachen.

Damit war ProSieben zur besten Sendezeit auf einer ähnlichen Flughöhe unterwegs wie der ZDF-"Bergdoktor" und das Finale von "Lego Masters" bei RTL. Zugleich konnte der Marktanteil gegenüber der Vorwoche um über einen Prozentpunkt gesteigert werden. Insgesamt sahen das "Quatsch"-Special durchschnittlich genau eine Million Menschen. Die anschließende Wiederholung des "TV total"-Jahresrückblicks kam dagegen nicht mehr über 390.000 Personen hinaus und fiel in der Zielgruppe auf 6,0 Prozent Marktanteil zurück.

Der Tagesmarktanteil von ProSieben lag letztlich bei nur 7,4 Prozent - auch, weil es tagsüber oft allenfalls mäßig aussah. Am besten schlugen sich hier noch zwei Folgen von "The Big Bang Theory" mit bis zu 11,4 Prozent, doch schon um 16:32 Uhr war die Comedyserie ebenso einstellig wie "taff", das unspektakuläre 8,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum verbuchte. Erschreckend schwach war zu diesem Zeitpunkt jedoch RTL unterwegs, das mit der 17-Uhr-Ausgabe von "RTL aktuell" auf gerade mal 2,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. Zuvor schwächelten die beiden Gerichtsshows schon mit Werten von 5,2 und 4,5 Prozent, wenngleich "Ulrich Wetzel - Das Strafgericht" insgesamt die Millionen-Marke knackte. Mit großen Problemen kämpfte zudem Sat.1, wo "Britt - Der Talk" um 16:30 Uhr gerade mal 2,8 Prozent Marktanteil erzielte.

Auf die Quoten der Privten drückte wohl vor allem die Vierschanzentournee, die im ZDF ab 16:30 Uhr mit dem ersten Springen auf 3,90 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 22,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte die Live-Übertragung ebenfalls überzeugende 15,0 Prozent, lag damit aber leicht unter dem Wert des Vorjahres.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV