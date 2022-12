Als sich die ARD vor zwölf Jahren dazu entschied, den Show-Klassiker "Stars in der Manege" nach 50 Jahren abzusetzen, gab der Sender auch das gesunkene Interesse an - die Reichweite war damals zwischenzeitlich auf weniger als fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gesunken. Dass die Ansprüche heute andere sind, lässt sich alleine daran ablesen, dass für Sat.1 sogar weniger als zwei Millionen als Erfolg gewertet werden müssen. Das Comeback der Zirkusshow verzeichnete bei dem Privatsender am Freitagabend im Schnitt jedenfalls nur 1,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Mit einem Marktanteil von 6,9 Prozent beim Gesamtpublikum sowie 8,5 Prozent in der Zielgruppe kann man in Unterföhring freilich zufrieden sein, schließlich bewegte sich "Stars in der Manege" mit Jörg Pilawa und Jana Ina Zarrella damit bei Jung und Alt gleichermaßen über dem Senderschnitt. Weniger erfreulich dagegen, dass die Gameshow "Rolling - Das Quiz mit der Münze" im Anschluss überhaupt nicht zu überzeugen wusste: Zwei Folgen sorgten zu später Stunde nur noch für Marktanteile von 3,1 und 4,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Dazu kommt ein äußerst bitterer Rückschlag am späten Nachmittag: Mit gerade mal noch 1,1 Prozent Marktanteil brach "Britt - Der Talk" um 16:30 Uhr auf einen neuen Tiefstwert ein und lockte insgesamt lediglich 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher. Eine weitere Folge der Talkshow geriet anschließend mit 1,7 Prozent ebenfalls unter die Räder - früher wären derart katastrophale Quoten mal ein klarer Absetzungsgrund gewesen.

Ernüchternde Quoten gab's indes in der Primetime für RTL, wo das Bühnenprogramm "Schönheit braucht Platz" im Schnitt nicht mal eine Million Menschen unterhielt. Nur 980.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei mäßigen 8,9 Prozent. "Ozcan Cosar Live!" enttäuschte direkt danach sogar mit lediglich 6,2 Prozent. Und auch ProSieben war mit "Suicid Squad" und "Joker" weit von der Zweistelligkeit entfernt und musste sich mit Werten von 7,2 und 7,1 Prozent begnügen.

Noch viel weniger zu holen gab es für Kabel Eins, wo die Komödie "Die Goonies" zur besten Sendezeit gerade mal 3,5 Prozent Marktanteil verbuchte. Bei RTLzwei wiederum blieb "The Wolf of Wall Street" mit 3,7 Prozent blass. Der mit Abstand beliebteste Film lief hingegen bei Vox: Dort war es der Klassiker "Titanic", der mit durchschnittlich 530.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren starke 9,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe in der Zielgruppe holte. Insgesamt sahen 1,28 Millionen Menschen das Drama mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV