Mit einem bemerkenswerten Sieg des bisherigen Weltranglisten-Ersten hat sich der Saarländer Gabriel Clemens am Neujahrs-Abend in die Herzen der Darts-Fans gespielt - und das waren erstmals während des Turniers im Schnitt weit über eine Million. Die Abendsession, die auch noch ein weiteres Viertelfinal-Match umfasste, stellte am Sonntagabend mit durchschnittlich 1,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen neuen Turnier-Rekord auf. In der Spitze konnte sogar die Marke von zwei Millionen geknackt werden - erstmals überhaupt außerhalb eines Finalspiels.

Schon beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil damit bei starken 5,4 Prozent, doch bei den 14- bis 49-Jährigen knackte Sport1 pünktlich zum 30-jährigen Senderjubiläum sogar die Zweistelligkeit. Mit im Schnitt 580.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren verbuchte die Darts-WM in der Zielgruppe herausragende 10,0 Prozent Marktanteil. Damit schaffte es die Live-Übertragung hier sogar in die Top 10 - stärker waren in der Primetime nur ARD, ZDF und Sat.1. Dazu kommen noch all jene, die die WM bei DAZN sahen, allerdings liegen hierfür keine Zahlen vor.

Zugleich konnte Sport1 die NFL bei ProSieben locker in den Schatten stellen. Dort lag der Marktanteil des ersten Spiels des Abends nach 20 Uhr zeitweise bei nur 5,6 Prozent in der Zielgruppe. Und auch am späten Abend gelang es ProSieben mit der Partie zwischen den Minnesota Vikings und den Green Bay Packers nur in einem Quarter, über zehn Prozent Marktanteil zu erzielen. Die Millionen-Marke konnte zudem nicht geknackt werden - mehr als 830.000 Menschen lockte die NFL in den einzelnen Quartern nicht vor den Fernseher.

Sport1 konnte derweil schon eine Stunde vor dem Spiel mit der Vorberichterstattung durchschnittlich 620.000 Fans vor den Fernseher locken. Dazu kommt, dass die Nachmittags-Session bereits von 690.000 Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen wurde und den Marktanteil in der Zielgruppe auf weit überdurchschnittliche 7,4 Prozent in der Zielgruppe trieb. Die Folge war zum Start ins neue Jahr ein Tagesmarktanteil von 5,3 Prozent, mit dem Sport1 nur knapp hinter Vox und noch vor Kabel Eins und RTLzwei landete.

Einen ebenfalls starken Auftakt legte zudem ProSieben Maxx hin, das dank seines "Border Patrol Australia"-Marathons im Schnitt auf 2,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam. In den Morgenstunden hatte der Sender zeitweise über sechs Prozent erzielt und auch am späten Nachmittag zog der Marktanteil noch einmal auf bis zu 5,2 Prozent an. In der Spitze verbuchte die Reality-Doku 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV