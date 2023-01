am 05.01.2023 - 09:03 Uhr

Auch wenn die Folge "Marie Brand und die Ehrenfrauen" nicht ganz an die Reichweiten der vergangenen beiden Jahresstarts heranreichte, stark lief es für den ZDF-Krimi dennoch. Mit 8,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war der 90-Minüter mit Abstand das meistgesehene Programm am Mittwoch. Dem ZDF brachte die Ausstrahlung insgesamt 29,3 Prozent Marktanteil ein, bei den Jüngeren wurden 10,2 Prozent erzielt. Zu Beginn des zurückliegenden Jahres war ein Film aus der Reihe auf knapp 8,8 Millionen Zusehende gekommen, Anfang 2020 waren es sogar knapp mehr als neun Millionen. Heißt: Die Reihe mit Mariele Millowitsch und Hinnerk Schönemann ist ein großer Erfolg. Schönemann wird übrigens schon sehr bald die Möglichkeit haben, wieder vor großem Publikum aufzutreten. Am Donnerstagabend läuft die erste von drei neuen "Nord bei Nordwest"-Episoden im Ersten, auch dort jagt er Mörderinnen und Mörder.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV