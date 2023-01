Fünf Tage in Folge hat RTL nun sein Quiz "Wer wird Millionär?" gezeigt – und jeweils schöne Quoten eingefahren. Am Freitag dann lief eine bis Mitternacht gesendete Ausgabe, in der die Kandidatinnen und Kandidaten der Woche nochmals antreten konnten und um bis zu drei Millionen Euro spielten, nun nochmal besser als vermutlich von vielen gedacht. Nicht weniger als den besten Marktanteil seit 2014 sicherte sich die Sendung bei den klassisch Umworbenen: 23,2 Prozent holte die Produktion von Endemol Shine Germany im Schnitt. Insgesamt stieg die ermittelte Reichweite auf 4,86 Millionen – von Montag bis Donnerstag war das Format auf Werte zwischen rund 3,3 und 3,7 Millionen gekommen.

Das starke Quiz beflügelte auch das um Mitternacht angelaufene "RTL Nachtjournal", das die Woche mit starken 19,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen wahrlich eindrucksvoll abschloss. Insgesamt informierten sich 2,22 Millionen Personen zu später Stunde bei RTL. Stark unterwegs war am Freitag auch wieder die Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", die ab 19.40 Uhr 16,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einfuhr. Und so verwundert es nicht, dass RTL den Freitag mit 14,3 Prozent abschloss und somit mit Abstand gewann. ProSieben kam auf 8,4 Prozent Tagesmarktanteil, Sat.1 sogar nur auf 6,5 Prozent.



Im Sat.1-Programm lief ab viertel nach acht eine weitere "Stars in der Manege"-Ausgabe, die sich aber schwerer tat als in der Woche zuvor. So wurden aus rund achteinhalb Prozent Zielgruppenmarktanteil diesmal lediglich 6,1 Prozent, was sicherlich auch der enormen Konkurrenz geschuldet war. 1,32 Millionen Menschen sahen die Unterhaltungssendung. Somit lag Sat.1 zur besten Sendezeit aber nur in etwa auf Augenhöhe mit Vox.

Dort nämlich meldete sich die Dokureihe "Wo die Liebe hinfällt – Jedes Paar ist anders" mit genau 6,0 Prozent bei den Umworbenen zurück. 0,71 Millionen Menschen sahen die Produktion ab 20:15 Uhr. Leicht abwärts ging es bei Vox dann ab 22:15 Uhr, denn der Film "Jumanji" kam nicht über 4,6 Prozent bei den Jüngeren hinaus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV