Retter-Dokus hätte man in der Vergangenheit eher bei Sat.1, RTLzwei und Kabel Eins vermutet. Dass nun mit reichlich Verspätung auch Vox in diesem Feld mitmischt, kommt da durchaus überraschend. Fraglich ist jedoch, ob "Feuer, Wasser, Erde, Luft - Retter in ihrem Element" eine Zukunft haben wird: Die Quoten des Neustarts blieben jedenfalls auch in der zweiten Woche überschaubar. Die Gesamt-Reichweite ging um 20:15 Uhr sogar deutlich zurück - von den 730.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, die vor einer Woche einschalteten, waren diesmal nur noch 560.000 übrig.

Immerhin blieb der Marktanteil in der Zielgruppe stabil und ging nur leicht auf 5,2 Prozent zurück. Wirklich zufrieden kann man damit in Köln freilich nicht sein, zumal in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen sogar nur 3,8 Prozent erzielt wurden. Zudem klappte das Zusammenspiel mit "Hot oder Schrott" überhaupt nicht: Die "Allestester" mussten sich im Anschluss sogar mit lediglich 4,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen begnügen.

Im Doku-Duell zog Vox somit klar den Kürzeren: RTLzwei zeigte sich dagegen mit "Hartz und herzlich" in toller Form und schnitt mit dem Blick in die "Benz-Baracken" deutlich besser ab als zuletzt. Starke 8,0 Prozent Marktanteil erzielte das Format in der klassischen Zielgruppe, insgesamt schalteten 1,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Eine weitere Folge kam anschließend noch auf 830.000 Personen sowie 6,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Dass RTLzwei mit einem Tagesmarktanteil von 4,3 Prozent trotz der starken Primetime noch hinter Kabel Eins lag, hängt mit dem schwachen Vorabend zusammen: Während sich "Berlin - Tag & Nacht" mit 3,7 Prozent zumindest solide schlug, erzielte "Köln 50667" im Vorfeld gerade mal 1,8 Prozent. Hoffnungsschimmer gibt es dagegen für die "Südklinik am Ring", die ab kurz nach 16 Uhr recht gute 4,9 Prozent Marktanteil erzielte und mit einer weiteren Folge immerhin noch 4,0 Prozent schaffte. Mit 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauern fiel die Gesamt-Reichweite sogar fast doppelt so hoch aus wie danach bei "Köln 50667".

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV