An zu geringerem Aufwand liegt es sicher nicht. Seit vergangenen Montag produziert WeltN24 für Servus TV Deutschland die neuen Infoprogramme am Vorabend. Dazu gehören zwei Nachrichtensendungen – um 18 und 19:20 Uhr und das ab 18:10 Uhr laufende Magazin "Guten Abend Deutschland". Dieses war am Montag vor rund 40.000 Zuschauenden ab drei Jahren gestartet. Bei den klassisch Umworbenen verlief das Debüt mit 0,2 Prozent noch ausbaufähig. Immerhin waren am Starttag noch Zielgruppen-Quoten messbar. Am Donnerstag und Freitag etwa war das schon nicht mehr der Fall. An beiden Tagen waren die Zielgruppen-Reichweiten so gering, dass 0,0 Prozent Marktanteil ausgewiesen wurden.

Die meistgesehene 18:10-Uhr-Ausgabe dieser Woche lief am Dienstag. Sie erreichte im Schnitt um die 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Auf 40.000 gingen die Werte am Mittwoch zurück. Am Freitag nun informierte "Guten Abend Deutschland" ab 18:10 Uhr im Schnitt 50.000 Menschen. Auf dieses Ergebnis kamen ab 19:20 Uhr dann auch die Hauptnachrichten: "Servus Nachrichten Deutschland" interessierte im Schnitt 0,2 Prozent aller Zusehenden, bei den 14- bis 49-Jährigen lag die ermittelte Quote bei 0,1 Prozent – und somit unterhalb des Senderschnitts, der sich bei rund 0,4 Prozent bewegt. Nun werden die Verantwortlichen eine gewisse Anlaufzeit einkalkuliert haben. Mit einem Start auf einem etwas höheren Niveau wäre aber sicher auch ihnen geholfen gewesen.



Einen erfolgreichen Abend erlebte indes Super RTL. Dort lief "Asterix - Operation Hinkelstein" ab 20:15 Uhr angesichts von 2,7 Prozent Marktanteil richtig gut. Im Schnitt schauten 540.000 Menschen zu. Nachfolgend gezeigte lustige Clips aus dem Netz hielten sich den weiteren Abend über bei ebenfalls mehr als zwei Prozent der klassisch Umworbenen. Ebenfalls 2,7 Prozent Zielgruppen-Marktanteil erreichte indes der Disney Channel: Ab 20:15 Uhr lief dort "Robin Hood". Insgesamt kam die Ausstrahlung auf rund 410.000 Personen.





Sixx jubelte vor allem bis 21:15 Uhr. Die erste von mehreren "Verpfuscht"-Folgen kam auf gute 2,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Im weiteren Verlauf des Abends ließen die Beauty-Docs aber Federn.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV