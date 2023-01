am 17.01.2023 - 10:51 Uhr

TUI hat am Montag die Spitze des Werbe-Rankings übernommen: Mit einer Reichweite von 88,21 XRP belegte das Reiseunternehmen zum Start in die neue Woche den ersten Platz - einen höheren XRP-Wert hat AdScanner in den zurückliegenden 30 Tagen für TUI nicht ermittelt. Insgesamt reichten 106 Spot-Ausstrahlungen, die sich noch dazu auf nur wenige Sender verteilten.

Die größte TV-Reichweite sammelte TUI bei RTL ein, weit gefolgt von ProSieben. Bemerkenswert ist allerdings, dass das ZDF nicht allzu weit dahinter rangiert, obwohl auf den öffentlich-rechtlichen Sender nur ein vergleichsweise geringer Teil der TUI-Kampagne entfiel. Neben dem Reiseunternehmen komplettierten am Montag Carglass und Ikea die Top 3 der AdScanner-Charts.

© AdScanner

Die Reiselust des TV-Publikums wollten am Montag aber auch noch andere Firmen wecken: So schaffte es die Deutsche Bahn mit einem XRP von 68,43 auf den vierten Platz und auch AIDA Cruises gelang mit 51,04 XRP der Sprung in die Top 10. AIDA benötigte dafür übrigens gerade einmal 37 Ausstrahlungen, die nahezu ausschließlich auf große Privatsender entfielen. Über 60 Prozent der Werbe-Reichweite entfiel dabei übrigens auf die Umfelder bei RTL und Vox.

© AdScanner

Welches Unternehmen hat gestern das Fernsehen am stärksten für seine Kommunikation genutzt? DWDL.de und AdScanner bringen Licht ins Dunkel und veröffentlichen täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag die meisten Spots geschaltet wurden bzw. deren Spots die höchsten Brutto-Reichweiten erzielt haben - wobei Eigenwerbung der Sender hiervon ausgenommen ist. Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite macht AdScanner also auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar. Statt der bislang branchenüblichen GRP (Gross Rating Points) spricht AdScanner daher von XRP (Exact Rating Points), die sich immer auf die gemessenen Vodafone-Haushalte beziehen. Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.